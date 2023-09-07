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Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.
Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.
LG Smart TV
Wi-Fi Direct
Private Sound (звук через смартфон)
Все характеристики
-
Количество каналов
-
4.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
320 Вт
-
Фронтальная колонка, мощность (RMS)
-
40 Вт х 2
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
40 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
160 Вт
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Возможность настенного крепления/основной блок
-
●
-
Потребление электроэнергии Вт
-
30 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
LPCM
-
●
-
AAC
-
●
-
Flac
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
xvYCC
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP4
-
●
-
NTSC / PAL. Гц (Разрешение)
-
60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)
-
Воспроизводимые форматы - FLV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - M4V
-
●
-
Воспроизводимые форматы - VOB
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MOV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - 3GP
-
●
-
Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG-1
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
Deep Color
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Изображения / Формат субтитров
-
2 бит / 8 бит фрагмент
-
Видео ЦАП
-
148 МГц / 12 бит
-
Управление через смартфон
-
●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
●
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Bluetooth 4.0
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент (Контент-провайдеры)
-
●
-
Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/-
-
Проводное подключение (Ethernet)
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)
-
●/-
-
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)
-
●/●/-
-
Передняя панель - USB
-
●
-
Задняя панель - Оптический аудиовход
-
●
-
Задняя панель - HDMI выход
-
1
-
Ethernet RJ45
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)
-
1038 x 71 x 56
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
170 x 360 x 316
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
2.45
-
Сабвуфер, вес нетто, кг
-
5,55
-
Вес брутто, кг
-
12
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
1107 x 494 x 242
-
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NB3740
Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.