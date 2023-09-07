Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.

Удобный обмен файлами по беспроводной технологии Wi-Fi Direct™. Двусторонний обмен данными с другими устройствами без точки доступа. Wi-Fi Direct™ — это набор програмных протоколов, которые позволяют устройствам с поддержкой Wi-Fi взаимодействовать друг с другом обеспечивая потоковую передачу данных без использования точки доступа, с ПК или смартфона непосредственно на телевизор без интернет-маршрутизатора.