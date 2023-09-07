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Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.

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Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.

NB3740

Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.

LG Smart TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому и постоянно обновляемому диапазону первоклассного онлайн-контента, «видео на заказ» (VOD), интерактивным играм, а также специально подобранным локальным сервисам. Таким набором развлечений и образовательных курсов может наслаждаться вся семья.

Wi-Fi Direct

Удобный обмен файлами по беспроводной технологии Wi-Fi Direct™. Двусторонний обмен данными с другими устройствами без точки доступа. Wi-Fi Direct™ — это набор програмных протоколов, которые позволяют устройствам с поддержкой Wi-Fi взаимодействовать друг с другом обеспечивая потоковую передачу данных без использования точки доступа, с ПК или смартфона непосредственно на телевизор без интернет-маршрутизатора.

Воспроизведение MKV и DivX HD-видеофайлов

Воспроизведение емких MKV и DivX HD файлов. Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов в высоком качестве.

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ воспроизводит ваши любимые фильмы, фото и музыку с внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб).

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

HDMI

Один вход и один выход HDMI. Как наиболее современный, этот цифровой интерфейс наиболее удобен, и обладает высокой совместимостью для передачи аудио- и видеосигналов.

Усиление баса

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

4.1

Общая выходная мощность (RMS)

320 Вт

Фронтальная колонка, мощность (RMS)

40 Вт х 2

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

40 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

160 Вт

Беспроводной активный сабвуфер

Возможность настенного крепления/основной блок

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

30 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LPCM

AAC

Flac

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

●/●

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

xvYCC

Воспроизводимые форматы - MP4

NTSC / PAL. Гц (Разрешение)

60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)

Воспроизводимые форматы - FLV

Воспроизводимые форматы - M4V

Воспроизводимые форматы - VOB

Воспроизводимые форматы - MOV

Воспроизводимые форматы - WMV

Воспроизводимые форматы - 3GP

Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)

Воспроизводимые форматы - MPEG-1

Увеличение изображений

Deep Color

ARC (реверсивный звуковой канал)

Изображения / Формат субтитров

2 бит / 8 бит фрагмент

Видео ЦАП

148 МГц / 12 бит

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО (сеть)

А / В Синхронизация

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Контроль динамического диапазона

Регулировка громкости сабвуфера

Bluetooth 4.0

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент (Контент-провайдеры)

Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/-

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet)

Wi-Fi Direct

Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)

●/-

DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)

●/●/-

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

Задняя панель - Оптический аудиовход

Задняя панель - HDMI выход

1

Ethernet RJ45

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)

1038 x 71 x 56

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

170 x 360 x 316

Вес нетто (кг) / Основной модуль

2.45

Сабвуфер, вес нетто, кг

5,55

Вес брутто, кг

12

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

1107 x 494 x 242

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NB3740

Саундбар (звуковая панель 4.1). Оптимальное размещение, воспроизведение видео с USB и Smart TV и объемный звук по Bluetooth.