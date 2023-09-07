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Саундбар LG, адаптивное управление звуком (ASC), беспроводной сабвуфер

Характеристики

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Саундбар LG, адаптивное управление звуком (ASC), беспроводной сабвуфер

SJ4

Саундбар LG, адаптивное управление звуком (ASC), беспроводной сабвуфер

Саундбар LG
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Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Количество каналов

2.1

Общая мощность RMS

300 Вт

Фронтальный динамик

60 Вт x 2

Динамик объемного звучания

Сабвуфер

180 Вт (беспроводной)

Аудио ЦАП

РАЗЪЕМЫ

Bluetooth

Аудиовход

Оптический вход

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

● / ●

HDMI 2.0 (HDCP 1.4)

- / -

USB (технический)

FM тюнер

WiFi

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Режим ожидания Bluetooth

Vol + , - , приглушение звука

Синхронизация звука с ТВ беспроводная по Bluetooth (LG ТВ)

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

ARC (реверсивный звуковой канал)

Регулировка громкости сабвуфера

Приглушение звука

Будильник

USB Host (аудио)

Зарядка через USB

РЕЖИМЫ АУДИО

ASC (Адаптивный контроль звука)

Auto Sound Engine

Стандартный

Кино

Пользовательский эквалайзер

Ночной режим (Вкл/выкл)

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Atmos

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus

Dolby Digital

Dolby Digital EX

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic IIx

DTS Digital Surround

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution

DTS-Neo 6

DTS-ES

DTS 96/24

FLAC до 192 кГц

OGG до 48 кГц

WAV

ALAC

MP3

WMA

AAC(MPEG4)

MPEG2 AAC

AAC+

AIFF

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Тип

Адаптор (25В, 1.52А)

Энергопотребление в режиме ожидания

0.5В

Энергопотребление

22Вт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ САБВУФЕР

Тип

100~240V, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

0.5Вт

Энергопотребление

33Вт

ГАБАРИТЫ

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171x320x252

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

890x55x85

Сочетание с диагоналями ТВ

40" ↑

Основной модуль, вес нетто, кг

2.4

Сабвуфер, вес нетто, кг

4.2

Размер коробки (Ш x В x Г), мм

946x373x223

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