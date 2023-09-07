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Саундбар LG, адаптивное управление звуком (ASC), беспроводной сабвуфер
Саундбар LG, адаптивное управление звуком (ASC), беспроводной сабвуфер
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.1
-
Общая мощность RMS
-
300 Вт
-
Фронтальный динамик
-
60 Вт x 2
-
Динамик объемного звучания
-
—
-
Сабвуфер
-
180 Вт (беспроводной)
-
Аудио ЦАП
-
—
-
Bluetooth
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Оптический вход
-
●
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
-
● / ●
-
HDMI 2.0 (HDCP 1.4)
-
- / -
-
USB (технический)
-
●
-
FM тюнер
-
—
-
WiFi
-
—
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Vol + , - , приглушение звука
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ беспроводная по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Будильник
-
—
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Зарядка через USB
-
—
-
ASC (Адаптивный контроль звука)
-
●
-
Auto Sound Engine
-
●
-
Стандартный
-
●
-
Кино
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
—
-
Ночной режим (Вкл/выкл)
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
—
-
Автоматическое регулирование громкости
-
—
-
LPCM
-
●
-
Dolby Atmos
-
—
-
Dolby TrueHD
-
—
-
Dolby Digital Plus
-
—
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby Digital EX
-
—
-
Dolby Pro Logic
-
—
-
Dolby Pro Logic II
-
—
-
Dolby Pro Logic IIx
-
—
-
DTS Digital Surround
-
●
-
DTS-HD Master Audio
-
—
-
DTS-HD High Resolution
-
—
-
DTS-Neo 6
-
—
-
DTS-ES
-
—
-
DTS 96/24
-
—
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
OGG до 48 кГц
-
●
-
WAV
-
●
-
ALAC
-
—
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
AAC(MPEG4)
-
—
-
MPEG2 AAC
-
—
-
AAC+
-
—
-
AIFF
-
—
-
Тип
-
Адаптор (25В, 1.52А)
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
0.5В
-
Энергопотребление
-
22Вт
-
Тип
-
100~240V, 50/60 Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
0.5Вт
-
Энергопотребление
-
33Вт
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171x320x252
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
890x55x85
-
Сочетание с диагоналями ТВ
-
40" ↑
-
Основной модуль, вес нетто, кг
-
2.4
-
Сабвуфер, вес нетто, кг
-
4.2
-
Размер коробки (Ш x В x Г), мм
-
946x373x223
-
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