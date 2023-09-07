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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

Характеристики

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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

SL6Y

Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

Саундбар LG SL6Y
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Характеристики

Количество каналов

3.1 ch

Выходная мощность

420 W

Главный

1060 x 57 x 85 mm

Сабвуфер

171.0 x 393.0 x 248.5 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS Virtual:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да / Да

Версия Bluetooth

4

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

- / Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1060 x 57 x 85 mm

Сабвуфер

171.0 x 393.0 x 248.5 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1 ch

Количество динамиков

6 EA

Выходная мощность

420 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Pass-through

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

38 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

ASC (Адаптивный контроль звука)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

11.3 kg

Главный

3.45 kg

Сабвуфер

5.3 kg

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