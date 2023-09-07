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Саундбар LG, 3.1.2-канальный, 440 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

Характеристики

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Саундбар LG, 3.1.2-канальный, 440 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

SL8Y

Саундбар LG, 3.1.2-канальный, 440 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.2

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

440

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

50 × 2 + 40

Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)

40 × 2

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

220 (Беспроводной)

Беспроводной активный сабвуфер

Bluetooth

Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит)

● 96 кГц/24 бит

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

ver 5.0

Аудиовход оптический

HDMI вход/выход

● / ● HDMI 2.0 (HDCP 2.2): 4K pass through

USB

● (только для технического обслуживания)

Pеверсивный звуковой канал ARC

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G/5G)

Разъем для адаптера переменного тока

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / ●

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

A/V Синхронизация Sync Delay (задержка звука)

SIMPLINK

Регулировка громкости сабвуфера

Регулировка громкости динамиков

Диммер

Контроль динамического диапазона

4K Pass-Through

СЕРВИСЫ ПОТОКОВОГО АУДИО

Google Cast

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Atmos

Dolby TrueHD

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

DTS Digital Surround

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution Audio

DTS

AAC

AAC+

FLAC

● до 192 кГц

OGG

● до 48 кГц

WAV

MP3

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Автоматическое регулирование громкости

Стандартный (по умолчанию)

Приглушение звука

Ночной

Музыка

Кино

Усиление баса Bass Blast

Адаптивный контроль звука ASC

ДИСПЛЕЙ

ЖК-дисплей

Автовыключение дисплея

КОЛОНКИ

Система

Закрытого типа

Сабвуфер (пассивный/активный)

Bass Reflex

ВЧ-динамик (дюймы)

20 мм Шелковая мембрана

CЧ-динамик (дюймы)

40×100мм

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

64 мм / 178 мм

Магнитное экранирование

Не экранируется

Магнитное экранирование (сабвуфер)

Не экранируется

Импенданс (Ом)

4Ω

Импенданс сабвуфер (Ом)

3Ω

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Веб руководство пользователя

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA7

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Настенное крепление

Инструкция по креплению на стену

Оптический кабель

Адаптер питания

Дополнительные ножки

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Тип питания (SMPS/Адаптер)

● / ● (25В, 2А)

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

Энергопотребление основного устройства (Вт)

45

Энергопотребление сабвуфера (Вт)

38

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

1060 × 57 × 119

Основной модуль, вес (кг)

4.4

Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)

221 × 390 × 313

Сабвуфер, вес (кг)

7.8

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

1155 × 280 × 587

Вес с упаковкой (кг)

15.34

Сочетание с диагоналями ТВ

49" ↑

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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