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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик

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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик

SN4

Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик

Карбоновый НЧ-динамик для звучания класса Hi-Fi1

Карбоновый НЧ-динамик для звучания класса Hi-Fi

Саундбар LG SN4 был разработан для воспроизведения чистого звука без искажений. Особую роль в исключительной чистоте звучания играет карбоновая диафрагма, установленная в НЧ-динамике.
Адаптивное управление звуком1

Адаптивное управление звуком

При воспроизведении музыки, фильмов и даже новостей используются разные аудиопрофили. Саундбар LG SN4 имеет функцию адаптивного управления звуком, которая определяет тип воспроизводимого звука и автоматически настраивает звуковой режим для создания идеального звучания.
Беспроводной сабвуфер1

Беспроводной сабвуфер

Почувствуйте ритм с мощным беспроводным сабвуфером звуковой панели LG SN4. Мобильный и простой в установке, он выдает дополнительные 200 ватт.

Создаем звук вместе

Престижный Британский звук, Meridian

C 1977 года Meridian создает инновационные и элегантные решения с уникальными характеристиками для высокого качества звука. Компания расширила границы, задала новые стандарты и создала продукты, которые позволяют людям по-новому наслаждаться непревзойденным качеством музыки и фильмов.

Передовые технологии Meridian

Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.

Цифровая обработка сигнала

Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает абсолютный контроль над аудиосигналом и позволяет использовать передовые технологии для наилучшего качества звука при прослушивании в любом контексте.

Технология Meridian Lossless Packing

В течение долгого времени компания Meridian сотрудничает с Dolby и является их технологическим партнером. Технология Meridian Lossless Packing лицензирована Dolby как стандарт DVD-аудио.

Master Quality Authenticated

MQA — это революционная технология Meridian, позволяющая транслировать музыку с максимальным возможным качеством.
Многоцелевые возможности соединения1

Многоцелевые возможности соединения

Саундбар LG SN4 имеет различные входные разъемы и удобные опции, такие как HDMI, оптический вход и Bluetooth®.
Транслируйте что угодно через Bluetooth1

Транслируйте что угодно через Bluetooth

Транслируйте музыку напрямую по каналу Bluetooth® с вашего смартфона на саундбар LG SN4.
Синхронизация звука с ТВ1

Синхронизация звука с ТВ

Саундбар LG SN4 можно легко подключить к вашему телевизору LG через канал Bluetooth® и оптический вход. Просто подключите саундбар к вашему телевизору и наслаждайтесь еще более богатым звуком.
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Характеристики

Количество каналов

2.1

Выходная мощность

300 W

Главный

890 x 57 x 85 mm

Сабвуфер

171 x 390 x 261 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Оптический кабель

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS Virtual:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

4

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

- / Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

890 x 57 x 85 mm

Сабвуфер

171 x 390 x 261 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Количество динамиков

3 EA

Выходная мощность

300 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Pass-through

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

23 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

9.4 kg

Главный

2.1 kg

Сабвуфер

5.3 kg

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SN4

Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, карбоновый НЧ-динамик