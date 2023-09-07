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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

SN5R

Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

Саундбар LG SN5R

Действительно захватывающий звук

Саундбар LG SN5R

Лучший звук как в кинотеатре

Создаем звук вместе

Престижный Британский звук, Meridian

C 1977 года Meridian создает инновационные и элегантные решения с уникальными характеристиками для высокого качества звука. Компания расширила границы, задала новые стандарты и создала продукты, которые позволяют людям по-новому наслаждаться непревзойденным качеством музыки и фильмов.

Передовые технологии Meridian

Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.

Цифровая обработка сигнала

 

Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает абсолютный контроль над аудиосигналом и позволяет использовать передовые технологии для наилучшего качества звука при прослушивании в любом контексте.

Технология Meridian Lossless Packing

 

В течение долгого времени компания Meridian сотрудничает с Dolby и является их технологическим партнером. Технология Meridian Lossless Packing лицензирована Dolby как стандарт DVD-аудио.

Master Quality Authenticated

 

MQA — это революционная технология Meridian, позволяющая транслировать музыку с максимальным возможным качеством.

DTS Virtual:X

Услышать разницу при погружении в мир 3D звука

Саундбар LG SN5R поддерживает объемный звук DTS Virtual:X и превращает ваш дом в кинотеатр для захватывающего просмотра ваших любимых фильмов

Аудио высокого разрешения

Прислушайтесь к бесподобному звучанию

Аудио высокого разрешения выдает частоту дискретизации 96 кГц и глубину 24 бита, с которыми звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют еще больше удовольствия.

LG ThinQ

Превратите ТВ и саундбар в центр управления домом

Ваш саундбар может работать как управляющий домом. Мониторьте и контролируйте подключенную к LG ThinQ бытовую технику прямо из гостиной. Проверяйте состояние холодильника, стиральной машины, очистителя воздуха и даже включайте пылесос.

Умный звук AI Sound Pro

Адаптивное аудио для всего, что вы смотрите

Умный звук AI Sound Pro автоматически анализирует контент и оптимизирует настройки звука, исходя из того, что проигрывается. Улавливайте каждую деталь – от первого до последнего слова в четких диалогах до мощного экшна, в зависимости от жанра.

Возможности подключения

Более удобное подключение

Добавьте соединение по Bluetooth® в настройки аудио либо просто подключитесь по оптическому или HDMI кабелю.
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Характеристики

Количество каналов

4.1

Выходная мощность

520 W

Главный

890 x 57 x 85 mm

Тыловой динамик

97 x 140 x 80 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Оптический кабель

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS Virtual:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

4

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

- / Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

890 x 57 x 85 mm

Тыловой динамик

97 x 140 x 80 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Беспроводной передатчик

60 x 220 x 175 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

4.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

520 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Pass-through

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

38 W

Энергопотребление (тыловая колонка)

50 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

12.9 kg

Главный

2.35 kg

Тыловой динамик (2 шт)

0.89 kg

Сабвуфер

5.8 kg

Беспроводной передатчик

0.98 kg

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SN5R

Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)