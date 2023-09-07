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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control

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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control

SP7

Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control

вид спереди с сабвуфером

Премия Reddot Design

Саундбар LG SP7Y

Саундбар LG SP7Y >

Победитель Reddot 2021
Саундбар и телевизор на белом полу с тенью, отбрасываемой снаружи справа.

Саундбары LG оптимально сочетаются с телевизорами LG

Гармоничный дизайн

Саундбары LG идеально сочетаются с телевизорами LG, гармонично вписываясь в интерьер и поднимая развлечения на новый уровень.

Режим управления саундбаром

Мощностью, громкостью и режимами звука саундбара можно управлять только с пульта дистанционного 
управления телевизора LG.

Режим TV Sound Mode Share

Саундбары LG созданы для наилучшего звука телевизоров с новым процессором с искусственным интеллектом 
телевизоров 2021 года

Создано для идеального сочетания

Гармонично сочетающийся дизайн саундбаров LG и телевизоров LG прекрасно дополнит интерьер вашего дома. Продуманные элементы дизайна гармонично дополняют интерьер вашего дома.

Телевизор, саундбар и сабвуфер в гостиной.

Удобное управление с одного пульта дистанционного управления LG

Все функции телевизора и саундбара совместимы между собой. Вы можете управлять мощностью, громкостью и даже режимами звука саундбара с помощью одного пульта дистанционного управления для телевизора LG — это максимально удобно.

В руках человека показан пульт дистанционного управления для телевизора и саундбара, показанных на заднем плане. Показаны значки телевизора и саундбара LG.

*Режим управления саундбара может зависеть от модели саундбара.
**Использование пульта дистанционного управления телевизора LG ограничено только некоторыми функциями.

Дополните возможности вашего саундбара благодаря процессору с искусственным интеллектом телевизора LG

Обновленный процессор Alpha 9 с искусственным интеллектом 2021 года позволяет получить максимально качественный звук от саундбара LG. Режим TV Sound Mode Share позволяет саундбару использовать вычислительную мощность телевизора и AI Sound Pro, делая все, что вы слышите, более четким и согласованным даже при использовании разных источников контента. Только комбинация саундбара LG и телевизора LG поднимает опыт просмотра ТВ на максимально высокий уровень.

На телевизоре показано изображение чипа Alpha 9, под телевизором расположен саундбар. Кроме того, на изображении также показано графическое изображение волн звука, исходящих от саундбара.

*Режим TV Sound Mode Share может зависеть от модели телевизора. АИ процессор может зависеть от модели телевизора.

Саундбар LG улучшает качество звука телевизора LG

Meridian

Престижный британский бренд аудиотехники, предлагающий инновационные и элегантные решения в области звука.

5.1 Ch DTS Virtual:X

Реалистичное аудио с эффектом погружения сделает вашу любимую музыку и фильмы, просматриваемые на телевизорах LG, максимально живыми.

Новые режимы звука

Режим спорта и игр дарит совершенно новый опыт просмотра фильмов и игр 
на телевизорах LG.

AI Sound Pro

Звук, адаптирующийся под контент, позволяет наслаждаться эффектом полного погружения при просмотре любого контента.

Создаем лучший звук вместе

С 1977 года компания Meridian предлагает инновационные и элегантные высококачественные решения в области звука, которые изменили представление людей о наслаждении музыкой и фильмами. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.

Крупный план левой стороны саундбара LG с лого Meridian в левом нижнем углу. Также виден левый нижний край телевизора.

Престижный Британский звук, Meridian

C 1977 года Meridian создает инновационные и элегантные решения с уникальными характеристиками для высокого качества звука. Компания расширила границы, задала новые стандарты и создала продукты, которые позволяют людям по-новому наслаждаться непревзойденным качеством музыки и фильмов.

Коллаж. По часовой стрелке от левого верхнего края: два изображения внутреннего устройства Meridian, белый динамик Meridian и стол в офисе исследований и разработок Meridian

Передовые технологии Meridian

Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.

Только текст

Изображение чипа системы обработки звука DSP

Аудио высокого разрешения

Саундбар LG SP7Y выдает звук высокого разрешения 24 бита/192 кГц. Это обеспечивает более точное воспроизведение звука, чтобы вы слышали все так, как это должно звучать.

Крупный план правой части саундбара LG с логотипом LG в правом нижнем углу.

Звук 5.1 с эффектом полного погружения

5.1-канальный звук, мощность 440 Вт, сабвуфер и устройство Real Full Frange, обеспечивающее богатый звук в средних и низких частотах. Звуковая панель LG SP7Y - это полный пакет с мощным и захватывающим звуком для улучшенного объемного звучания.

Комплект из 2 тыловых динамиков, сабвуфера, саундбара и телевизора в белой гостиной. На экране телевизора показаны женщина и мужчина, играющие в шахматы.

Саундбары и телевизоры LG: мощный звук Dolby с эффектом погружения

Технологии DTS:X окружают вас звуком, способствуя совершенно новому уровню опыта. Фильмы и музыка оживают благодаря чистому звуку с эффектом окружения.

Телевизор на стене. Постер телесериала на экране телевизора. Саундбар LG под телевизором на белой полке с расположенным рядом саундбаром. Посередине в нижней части изображения показаны логотипы Dolby Atmos и DTS:X.

*SP11RA, SP9YA, SP8YA и SPD7Y оснащаются функциями Dolby Atmos и DTS:X. SP7Y оснащается технологией DTS Virtual:X.

Новые режимы звука позволяют полностью погрузиться в весь ваш любимый контент

Саундбар LG SP7Y имеет запатентованные режимы звука, которые вы не найдете в других саундбарах. Они были разработаны компанией LG специально для голоса, игр и спорта — это означает, что вы сможете наслаждаться наилучшим качеством звука в фильмах и играх.

Обновленная технология AI Sound Pro With с саундбарами

Адаптивное аудио использует обновленный алгоритм для определения голосов, эффектов и частот, а затем оптимизирует звук в зависимости от жанра для полного погружения в каждую сцену.
Зеленое изображение, наполненное покрытыми листвой деревьями, и небом между ними.

Бережное отношение к планете

В производстве наших саундбаров используется переработанный пластик и ткань, а доставка осуществляется в упаковке из переработанного материала.
Бережное отношение к планете УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Выберите саундбар, который подходит именно вам

Саундбар LG SP9A

Meridian, аудио высокого разрешения, 5.1.2-кан. Dolby Atmos и DTS:X
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Саундбар LG SP8A

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Характеристики

Количество каналов

5.1

Выходная мощность

440 W

Главный

1000 x 63 x 105 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Все характеристики

ШТРИХ-КОД

Штрих-код

195174008102

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1000 x 63 x 105 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Количество динамиков

8 EA

Выходная мощность

440 W

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Стандарт

Да

Музыка

Да

Clear Voice

Да

Игра

Да

Спорт

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

47 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ВЕС

Вес брутто

13.2 kg

Главный

3.2 kg

Сабвуфер

5.8 kg

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

4

Оптический

1

USB

1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS Virtual:X

Да

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Pass-through

Да

АКСЕССУАР

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Оптический кабель

Да

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вид спереди с сабвуфером

SP7

Саундбар LG, технологии MERIDIAN, режимы TV Sound Mode Share и Soundbar Mode Control