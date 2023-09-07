75NANO766PA

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Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
*«Точная цветопередача» основана на использовании технологии LG NanoCell.
Кристальная чистота каждого оттенка.
*В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.
Nano Cinema.
Производительность, достойная большого экрана.
*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse
*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.
Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.
Весь спектр впечатлений.
Nano Gaming.
Телевизор, созданный для потрясающих впечатлений.
Nano Sport.
Эффективность, способная одержать победу в любом матче.
*Использование может отличаться в разных странах.
*Динамики продаются отдельно.
Наилучшее качество всего, что вы видите и слышите.
*Изображения экрана являются имитацией.
Яркая идея для инновационного телевизора.
Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.
*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Процессор
-
Quad Core процессор 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук (Виртуальный 5.1 )
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да
-
Чистый голос Pro
-
Чистый голос
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1820 x 1205 x 228
-
Вес упаковки
-
44.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1678 x 964 x 59.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1678 x 1045 x 378
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
895 x 378
-
Вес телевизора без подставки
-
31.4
-
Вес телевизора с подставкой
-
34.6
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 400
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K NanoCell
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Оптимизатор игр
-
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Масштабирование
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Quad Core процессор 4K
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
Да
-
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