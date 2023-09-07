* Значения КМ были протестированы VDE (Verband Der Elektrotechnik, один из ведущих мировых поставщиков стандартизации, тестирования и сертификации продукции).

КМ испытанного дисплея для горизонтального разрешения 7680 в вертикальной решетке 1x1.

* ISO (International Organization for Standardization): международная организация по стандартам измерения производительности дисплеев, учрежденная комитетом при Обществе отображения информации (SID).

ISO определяет разрешение как максимальное количество чередующихся черных и белых линий, которые могут отображаться с контрастной модуляцией 25 процентов или более.

* Изображения были сделаны в черно-белом цвете.

* 0,216 мм - фактическая ширина пикселя на 75-дюймовом телевизоре.