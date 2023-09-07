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Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS
Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS
* Значения КМ были протестированы VDE (Verband Der Elektrotechnik, один из ведущих мировых поставщиков стандартизации, тестирования и сертификации продукции).
КМ испытанного дисплея для горизонтального разрешения 7680 в вертикальной решетке 1x1.
* ISO (International Organization for Standardization): международная организация по стандартам измерения производительности дисплеев, учрежденная комитетом при Обществе отображения информации (SID).
ISO определяет разрешение как максимальное количество чередующихся черных и белых линий, которые могут отображаться с контрастной модуляцией 25 процентов или более.
* Изображения были сделаны в черно-белом цвете.
* 0,216 мм - фактическая ширина пикселя на 75-дюймовом телевизоре.
*Под обычным телевизором, который упоминается здесь, подразумевается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.
*Под обычным телевизором понимается телевизор без технологии планарной коммутации (IPS).
*Относительный размер цветового диапазона установлен как 100, если смотреть по центру (0 градусов)
*Данные основаны на внутреннем исследовании LG.
*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.
*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.
*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Artificial Intelligence (Искусственный Интеллект)
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Для работы данной функции требуется ПК на базе ОС Windows для запуска программного обеспечения CalMAN, колориметр SpectraCal C6 или его аналог, а также генератор изображений.
Все характеристики
-
Линейка
-
NanoCell 8K (LED)
-
Размер экрана (дюймы)
-
75
-
Smart TV
-
webOS Smart TV 4.5
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / Ultra Surround
-
Система динамиков
-
2.2
-
Пульт Magic Remote в комплекте
-
●
-
Управление подсветкой
-
Полноматричное (Full Array Dimming Pro)
-
IPS Panel
-
●
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
Тип дисплея
-
LED IPS
-
Разрешение экрана
-
7680 × 4320
-
Тип подсветки
-
Slim Direct
-
Размер экрана (дюймы)
-
75
-
NanoCell дисплей
-
●
-
IPS Panel
-
●
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
УЛЬТРА Яркость
-
Pro
-
Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Улучшенный HDR от Technicolor
-
●
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ●* / — / ●
* 4K HFR через HDMI будет обновлено
-
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / — / ●
-
Процессор обработки изображений
-
Интеллектуальный процессор α9 II поколения 8K
-
Цветобустер
-
Advanced Color Enhancer
-
Цветокорректор
-
True Color Accuracy
-
Масштабирование разрешения
-
8K
-
Подавление шума
-
Шестиступенчатое
-
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)
-
NanoCell Color
-
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)
-
●
-
Возможность управления подсветкой
-
Полноматричное (Full Array Dimming Pro)
-
Режимы изображения
-
● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Режим Technicolor Exper
-
●
-
Улучшение глубины фона / объектов
-
● / ●
-
Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)
-
●
-
ИИ Яркость (AI Brightness)
-
●
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping
-
Motion Pro
-
Motion Pro
-
HEVC (Видео декодер)
-
4K@120P, 10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)
-
— /●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
TM200 (Частота обновления 100Гц)
-
Выходная мощность
-
40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.2
-
Сабвуфер
-
2 по 10 Вт
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
DTS декодер
-
●
-
ИИ Звук (AI Sound)
-
●
-
Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)
-
●
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / Ultra Surround
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
Технология WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Технология речевого ввода текста (Speech to Text)
-
●
-
Голосовой поиск LG
-
●
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальная правка
-
●
-
Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
●
-
Технология Apple HomePod
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Работа с приложением LG TV Plus
-
●
-
Работа с приложением Smart ThinQ
-
●
-
Работа с приложением Apple AirPlay 2
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV 4.5
-
Количество ядер
-
4( Интеллектуальный процессор а9 2-го поколения)
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
●
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
●
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Галерея
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
Функция «Мульти-окно» (Multi-view)
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
●
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Автокалибровка
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
6 языков
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVBT-2/C/S2(Main/Sub)
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
2 ТВ-тюнера
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
4 (Сбоку) v2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
1 (Сзади) / 2 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
3 (RF, Sat Main/Sub)
-
Оптический Аудио выход
-
● (Сзади)
-
Выход для наушников / Линейный выход
-
● (Сзади)
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
MR19
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
● (Присоединен к ТВ)
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
8K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
Большие ТВ
-
●
-
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