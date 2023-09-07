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Телевизор LG,LED 75", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, Ultra Surround Sound
Телевизор LG,LED 75", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, Ultra Surround Sound
*LG ThinQ AI запускается нажатием кнопки "Microphone Button".
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении
*Панель IPS применима не ко всем моделям телевизоров LG UHD.
*Под обычным телевизором, который упоминается здесь, понимается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
Все характеристики
-
Линейка
-
UHD (LED)
-
Размер экрана (дюймы)
-
75
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Тип HDR
-
4K Активный HDR
-
Звуковая система
-
Ultra Surround
-
Система динамиков
-
2.0
-
Тип дисплея
-
LED
-
Разрешение экрана
-
3840 × 2160
-
Угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
IPS панель
-
●
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Размер экрана (дюймы)
-
75
-
Тип HDR
-
4K Активный HDR
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ▲ / — / ▲ (▲ : Воспроизведение @60Hz/50p)
-
Процессор обработки изображений
-
Четырехъядерный процессор
-
Цветобустер
-
Advanced Color Enhancer
-
Цветокорректор
-
True Color Accuracy
-
Масштабирование разрешения
-
4K
-
Подавление шума
-
●
-
Режимы изображения
-
● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping
-
HEVC (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)
-
— /●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
TM100 (Частота обновления 50Гц)
-
Выходная мощность
-
20 Вт (10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.0
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
●
-
DTS декодер
-
●
-
Адаптивное управление звуком
-
●
-
Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)
-
поддерживается если в меню ТВ есть «Тип установки телевизора»
-
Звуковая система
-
Ultra Surround
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice III
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология LG ThinQ
-
● (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Поддерживается (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Технология речевого ввода текста (Speech to Text)
-
Поддерживается (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Голосовой поиск LG
-
Поддерживается (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальная правка
-
●
-
Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
Поддерживается (требуется пульт LG Magic Remote)
-
Технология Apple HomePod
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Работа с приложением LG TV Plus
-
●
-
Работа с приложением Smart ThinQ
-
●
-
Работа с приложением Apple AirPlay 2
-
Будет доступно с ноября 2019
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
4
-
Пульт Magic Remote
-
Поддерживается
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
Поддерживается (требуется ПДУ Magic Remote)
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
●
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
● (только Россия)
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
37 языков
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVBT-2/C/S2
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
1 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
ARC (HDMI 2)
-
USB
-
1 (Сзади) / 1 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Компонентный вход
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Композитный вход (AV)
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
● (Сзади)
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
L-Con
-
Батарейки
-
● (AAA x 2 шт) *
-
Кабель питания
-
● (Присоединен к ТВ)
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
1693 × 89 × 978
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
1693 × 345 × 1048
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
225 × 1817 × 1110
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
Большие ТВ
-
●
-
LED TVs
-
●
-
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75UM7090PLA
Телевизор LG,LED 75", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, Ultra Surround Sound