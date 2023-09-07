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NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор

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NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор

86NANO756QA

NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор

Вид телевизора LG NanoCell спереди
Телевизор в пустой белой комнате с изображением ярких, гипнотических, подвижных цветов.

Каждый цвет раскрывается естественно

Впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell – Чистые цвета и Real 4K.
Сверху показаны нечистые цвета обычного телевизора, проходящие через фильтры NanoCell, в результате чего получается картинка с чистыми цветами (снизу).
Технология NanoCell

Уникальная технология цветопередачи

Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации не очищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала.
Крупный план разноцветного крыла попугая, улучшенный с помощью интеллектуального процессора α5 Gen5 4K.
Интеллектуальный процессор α7 Gen5 4K

Высокое качество
оптимизированной цветопередачи

Мощный интеллектуальный процессор α7 Gen5 4K задействует технологии глубинного обучения для оптимизации контента.

Технология AI Picture Pro

Улучшенная технология глубины резкости помогает выделять расположенные на переднем плане объекты, создавая более динамичную картинку. Режим Dynamic Vivid использует искусственный интеллект для анализа контента и расширяет цветовую гамму для максимального цветового потенциала.

Мужчина укладывает макароны. Макароны выделяются на переднем плане, фокус на них становится более четким.

AI Sound Pro

Наслаждайтесь звуком с эффектом погружения с AI Sound Pro. Алгоритмы глубокого обучения искусственного интеллекта конвертируют 2-канальный звук в виртуальный звук 5.1.2, позволяя наслаждаться любым контентом с оптимальным богатым звуком. AI Sound Pro также корректирует настройки звука в зависимости от типа просматриваемого контента, позволяя вам получать аудио-визуальное наслаждение.
На экране показана эпичная битва. Стрелки показывают звук, исходящий из телевизора, двигающийся из разных направлений и источников.
Телевизор выполняет команды, которые подаются при нажатии кнопки на пульте ДУ (например, «Сделать громче»).
ThinQ AI

Удобное управление
через пульт Magic Remote

Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас.

Умный помощник и возможности подключения

LG NanoCell поднимает удобство использования на совершенно новый уровень благодаря поддержке Apple AirPlay и Homekit. Удобно управляйте подключенной бытовой техникой и смотрите нужную информацию, используя простые голосовые команды.

Пульт дистанционного управления с выноской для речи «Покажите мне пейзажи». Показаны логотипы соответствующих ОТТ-сервисов.

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

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Мой профиль

Создайте персональный профиль для каждого члена семьи, чтобы быстро находить нужный контент и удобно выбирать часто используемые приложения.
Телевизор LG NanoCell с изображением трех разных профилей на странице учетных записей LG с персонализированными рекомендациями.

* Мэджик Ремоут.
** Список доступных сервисов зависит от региона иди страны. Для ОТТ-сервисов требуется подписка.

Яркие сцены из мультфильма «Энканто» студии Disney на экране телевизора LG NanoCell.
NanoCell Кино

Дома как в кинотеатре

Наслаждайтесь любимыми фильмами с великолепной цветопередачей на ультрабольшом экране LG NanoCell.

FILMMAKER MODE™

Наслаждайтесь фильмами в тех цветах, как это было задумано режиссером, без коррекции текстуры или других визуальных настроек фильма.

Режиссер за пультом с двумя мониторами, редактирующий цвета фильма.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Режиссер за пультом с двумя мониторами, редактирующий цвета фильма.

Экран со сценой из фильма «Мстители: Финал». Ниже показана диаграмма с двумя изображениями, разделенными для демонстрации разницы контраста.

Видео с изображением автомобиля, проезжающего по городской улице в сумерки.
NanoCell Гейминг

Получайте удовольствие
от видеоигр на большом экране

Полное погружение в современные видеоигры благодаря всем необходимым технологиям для гейминга*.

* Набор технологий для гейминга может отличаться в зависимости от модели.

Приключение, которое не заканчивается

Не пропускайте ни одного момент благодаря минимальным разрывам изображения на экране и уменьшенной задержке. Наслаждайтесь бесшовным и потрясающим геймплеем на  телевизоре  LG  NanoCell.

Изображение с логотипом GeForce Now на темном фоне. Обложки и названия нескольких популярных игр.

Перерабатываемая коробка телевизора LG NanoCell с цветами и растениями, растущими из верхней части коробки.

Еще одна особенность,
которая вам понравится в NanoCell

В упаковке для телевизоров LG NanoCell используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки.

*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от модели или страны.

*Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
*Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

Телевизор LG QNED в темной комнате. Разноцветный порошок создает эффект взрыва радуги на телевизоре.
LG QNED – вершина ЖК-телевизоров

Новая технология
Quantum Dot NanoCell

Новая технология<br>Quantum Dot NanoCell УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K NanoCell

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2115 x 1215 x 228

Вес упаковки

58.4

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1927 x 1104 x 59.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1927 x 1167 x 362

Тумба под ТВ (ШхГ)

1532 x 362

Вес телевизора без подставки

45.2

Вес телевизора с подставкой

45.9

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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Вид телевизора LG NanoCell спереди

86NANO756QA

NANO75 86'' 4K NanoCell телевизор