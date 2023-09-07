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Первая в мире технология автоматического прессования пыли Kompressor TM
Первая в мире технология автоматического прессования пыли Kompressor TM
3 причины для покупки
3 причины для покупки
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Kompressor® Тройное прессование пыли (Большая вместительность)
* 10-летняя гарантия: Не нужно беспокоиться о том, что двигатель лопасти Компрессора вскоре сломается, он покрыт 10-летней гарантией (только части).
Kompressor® Тройное спрессовывание пыли (Большая вместительность)
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Постоянно высокая мощность всасывания
Более эффективный сбор пыли с постоянно высокой мощностью всасывания. Система Турбо Циклон сконструирована для оптимизации прессования пыли. В других пылесосах пыль собирается в контейнер до фильтрации воздуха. Благодаря уникальной структуре у пылесосов с системой Компрессор сохраняется эффективность уборки. Вы также избавлены от грязной работы по очистке фильтра.
Постоянно высокая мощность всасывания
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Легкое очищение
Легкое и гигиеничное очищение
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Фильтр HEPA 13
① Фильтр устранения неприятного запаха
② Фильтр HEPA (фильтрация микропыли)
③ Сетчатый фильтр (антибактериальный)
④ Рамка фильтра
Фильтр HEPA 13
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Щетка 2 в 1
щетка не потерялась и всегда была под рукой.
Щетка 2 в 1
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Все характеристики
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
2000
-
Мощность всасывания (Вт)
-
420
-
Кол-во фильтрующих слоев
-
8
-
Выпускной фильтр
-
HEPA 13
-
Система автоматического прессования пыли
-
●
-
10 лет гарантии на систему прессования пыли
-
●
-
Длина шнура(м)
-
9
-
Рабочий радиус (м)
-
12
-
Уровень шума (Дб)
-
78
-
Телескопическая трубка
-
Алюминиевая
-
Объем пылесборника, (л)
-
1.2
-
Для пола/ковра
-
●
-
Турбо (Carpet Master)
-
●
-
Длинная щелевая насадка
-
●
-
2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)
-
●
-
Сертификат ассоциации детских аллергологов и иммунологов России
-
●
-
Сертификат качества SLG
-
●
-
Вес нетто (кг)
-
6
-
Вес брутто (кг)
-
10.9
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
280x445x305
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
330x615x333
-
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VC73203UHAO
Первая в мире технология автоматического прессования пыли Kompressor TM