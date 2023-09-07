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Компактный и мощный пылесос без мешка для сбора пыли

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Компактный и мощный пылесос без мешка для сбора пыли

VK70602NU

Компактный и мощный пылесос без мешка для сбора пыли

Легко использовать пылесборник

Более удобное удаление мусора.

Легко очищать пылесборник

Более удобное очищение пылесборника.

Компактный размер

Компактный дизайн безмешковых пылесосов LG обеспечивает лёгкое хранение.

Эллипс Циклон

Система Эллипс Циклон эффективно разделяет частицы пыли и чистый воздух.

Фильтр HEPA 11

Фильтр HEPA 11 предназначен для уменьшения присутствия аллергенов и пылевых клещей.

Телескопическая трубка

Особенность телескопической трубки- она длинее и проще в использовании.

4 причины для покупки

4 причины для покупки

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Высокая мощность всасывания

Безмешковые пылесосы LG выделяются высокой мощностью всасывания, что обеспечивает оптимальный сбор пыли.

Высокая мощность всасывания

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

380

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

HEPA 11

Кнопка вкл/выкл на корпусе

Телескопическая трубка

Емкость пыли (л)

1.2

Дина шнура(м)

5

Рабочий радиус (м)

8

Уровень шума (Дб)

82

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Турбо (Carpet Master)

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

4.5

Вес брутто (кг)

8.3

Ш x В x Г без упаковки (мм)

270x400x234

Ш x В x Г в упаковке (мм)

330x595x295

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VK70602NU

Компактный и мощный пылесос без мешка для сбора пыли