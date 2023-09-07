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Мощный и компактный безмешковый пылесос в новом дизайне

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Мощный и компактный безмешковый пылесос в новом дизайне

VK71181R

Мощный и компактный безмешковый пылесос в новом дизайне

Легкая чистка пылесборника

Попробуйте более удобную очистку от пыли с пылесосом без мешка LG.

Ellipse Cyclone

Система "Ellipse Cyclone" (овальный циклон) эффективно отделяет пыль от чистого воздуха.

Легко перемещать

Максимальный радиус действия

Просто очищать
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

1800

Мощность всасывания (Вт)

380

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

HEPA 12

Поворотный регулятор мощности на корпусе

Телескопическая трубка

Емкость пыли (л)

1.2

Дина шнура(м)

6

Рабочий радиус (м)

9

Уровень шума (Дб)

78

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Насадка для мягких поверхностей Sani Punch

X

Для паркета

X

Угловая насадка

X

Турбо (Carpet Master)

X

Мини турбо щетка

X

Для шампуня

X

Малая насадка для шампуня

X

Для окон

X

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

Насадка для обивки

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

5.1

Вес брутто (кг)

8.2

Ш x В x Г без упаковки (мм)

259x402x275

Ш x В x Г в упаковке (мм)

290x575x330.

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VK71181R

Мощный и компактный безмешковый пылесос в новом дизайне