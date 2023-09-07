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Технология прессования пыли

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Технология прессования пыли

VK76103HU

Технология прессования пыли

Постоянно высокая мощность всасывания

Благодаря особой форме эллипса обеспечивается высокая центробежная сила, которая концентрируется в узкой части эллипса и увеличивает мощность воздушного потока в широкой части эллипса, позволяя отделять даже микрочастицы пыли от воздуха.

HEPA 12 filter

Многослойный HEPA-фильтр улавливает мельчайшие частички пыли и аллергены, оставляя только чистый и свежий воздух в вашем доме.

Телескопическая трубка

Особенность телескопической трубки- она длинее и проще в использовании.

Управление на ручке

Удобное управление на ручке.

Турбо щетка (Необязательно)

Пылесос LG не только делает пол Вашей комнаты чистым, но и эффективно убирает пыль и волосы
с ковра с помощью вращающейся щетки Turbine Brush.

3 причины для покупки

3 причины для покупки

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Kompressor™ В три раза более эффективное прессование пыли (Большая вместительность)

Несморя на свой компактный размер, пылесос оснащен контейнером объемом 1,5 л. Уникальная технология прессования позволяет собирать больше пыли. Специальная лопасть сбивает пыль в компактные брикеты, что обеспечивает более легкую чистку без облаков пыли во время опустошения контейнера.

Kompressor™ В три раза более эффективное прессование пыли (Большая вместительность)

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10 Лет ГАРАНТИИ на систему прессования пыли Kompressor™

LG предоставляет 10 лет гарантии на систему пресования пыли.

* Гарантия не включает работы по замене и ремонту

10 Лет ГАРАНТИИ на систему прессования пыли Kompressor™

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Легкое очищение

Пыль попадает в моторизированный контейнер. Контейнер сконструирован для прессования и удобного удаления мусора, и обеспечивает минимальный контакт Пользователя с грязью и пылью.

Легкое и гигиеничное очищение

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VK76103HU

Технология прессования пыли