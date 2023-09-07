About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Пылесос с первой в мире технологией компрессии пыли

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Пылесос с первой в мире технологией компрессии пыли

VK8820HU

Пылесос с первой в мире технологией компрессии пыли

Технология компрессии пыли

Пыль попадает в контейнер, где спрессовывается в брикеты, не
позволяя частицам пыли попадать обратно в помещение.

Система HEPA фильтрации

Повторяющийся процесс фильтрации предотвращает аллергические реакции и оказывает дезодорирующий и антибактериальный эффект.

Автоматическая компрессия пыли

- Вмещает до 4-х раз больше пыли
- Позволяет реже очищать контейнер

Технология компрессии пыли

Технология компрессии пыли

Alt text

Система HEPA фильтрации

Система HEPA фильтрации

Alt text

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

420

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

Угольный+HEPA 13

Телескопическая трубка

Алюминиевая

Емкость пыли (л)

1.2

Дина шнура(м)

6

Рабочий радиус (м)

9

Уровень шума (Дб)

78

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Насадка для мягких поверхностей Sani Punch

X

Для паркета

X

Угловая насадка

X

Турбо (Carpet Master)

Мини турбо щетка

X

Для шампуня

X

Малая насадка для шампуня

X

Для окон

X

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

X

Насадка для обивки

X

Встроенный 2-в-1 (щетка для пыли/мягкой мебели)

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

6.1

Вес брутто (кг)

11.5

Ш x В x Г без упаковки (мм)

285x440x330

Ш x В x Г в упаковке (мм)

330x645x360

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

VK8820HU

Пылесос с первой в мире технологией компрессии пыли