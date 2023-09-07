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Упрощенная и эффективная система с технологией компрессии пыли
Упрощенная и эффективная система с технологией компрессии пыли
Сертификат BAF и SLG
Серия антиаллергенных пылесосов LG получила одобрение Британского фонда по борьбе с аллергией (BAF) за высокие
показатели очистки воздуха от аллергенов.
SLG
Пылесосы LG серии Kompressor получили высшую оценку немецкой лаборатории SLG – 5 звезд – за высочайшее качество
фильтрации воздуха.
Система «турбоциклон»
Автоматическая компрессия пыли
- Позволяет реже чистить контейнер
Спрессовывая пыль в компактные брикеты, KOMPRESSOR Plus
обеспечивает дополнительный объем контейнера.
Турбощетка насадка Turbo Combi
Био-контейнер
Трехслойный угольный фильтр НЕРА 13
Первая в мире технология прессования пыли
Система-циклон эффективно фильтрует пыль из забираемого воздуха, обеспечивая тем самым более мощное всасывание во время уборки.
Система прессования пыли для абсолютной чистоты.
Внутри пылесоса пыль и мусор прессуются первой в мире системой прессования пыли, что позволяет собрать в 3 раза больше пыли, чем это могут сделать вакуумные аналоги. А опустошить контейнер для мусора теперь проще и гигиеничнее, так как пыль не попадает обратно в воздух.
Технология прессования пыли
Технология прессования пыли
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Все характеристики
-
Максимальная входная мощность(Вт)
-
1800
-
Мощность всасывания (Вт)
-
400
-
Выпускной фильтр
-
Угольный+HEPA 13
-
Передвижной регулятор мощностина на рукоятке
-
●
-
Телескопическая трубка
-
Алюминиевая
-
Емкость пыли (л)
-
1.2
-
Дина шнура(м)
-
9
-
Рабочий радиус (м)
-
12
-
Bio Tank (антибактериальное покрытие)
-
.
-
Уровень шума (Дб)
-
76
-
Для пола/ковра
-
●
-
Для паркета
-
●
-
Щетка для убоки пыли
-
2-в-1
-
Насадка для обивки
-
2-в-1
-
Вес нетто (кг)
-
6.4
-
Вес брутто (кг)
-
10.0
-
Ш x В x Г без упаковки (мм)
-
285x440x330
-
Ш x В x Г в упаковке (мм)
-
330x645x360
-
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VK8828HQ
Упрощенная и эффективная система с технологией компрессии пыли