Технология чистоты

Первая в мире технология механизированного прессования пыли. Вращающаяся лопасть автоматически прессует пыль, как только Вы включаете пылесос и приступаете к уборке. Благодаря тому, что пыль и грязь отделяются от воздуха и собираются в контейнере для прессования, воздушный поток свободно проходит через циклоническую систему не засоряя ее и не снижая мощность всасывания пылесоса. Легкая и гигиеничная очистка контейнера Технология Kompressor™ превращает пыль в плотные и компактные брикеты, поэтому, очищая контейнер, Вы избегаете загрязнения воздуха в помещении. Вмещает больше пыли Опустошать контейнер приходится намного реже. Уникальная вращающаяся лопасть внутри контейнера прессует пыль и обеспечивает дополнительное место.

