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Технология чистоты

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Технология чистоты

VK89105HQ

Технология чистоты

Первая в мире технология прессования пыли

Система-циклон для мощной уборки.
Система-циклон эффективно фильтрует пыль из забираемого воздуха, обеспечивая тем самым более мощное всасывание во время уборки.
Система прессования пыли для абсолютной чистоты.
Внутри пылесоса пыль и мусор прессуются первой в мире системой прессования пыли, что позволяет собрать в 3 раза больше пыли, чем это могут сделать вакуумные аналоги. А опустошить контейнер для мусора теперь проще и гигиеничнее, так как пыль не попадает обратно в воздух.

Технология прессования пыли

Первая в мире технология механизированного прессования пыли. Вращающаяся лопасть автоматически прессует пыль, как только Вы включаете пылесос и приступаете к уборке. Благодаря тому, что пыль и грязь отделяются от воздуха и собираются в контейнере для прессования, воздушный поток свободно проходит через циклоническую систему не засоряя ее и не снижая мощность всасывания пылесоса. Легкая и гигиеничная очистка контейнера Технология Kompressor™ превращает пыль в плотные и компактные брикеты, поэтому, очищая контейнер, Вы избегаете загрязнения воздуха в помещении. Вмещает больше пыли Опустошать контейнер приходится намного реже. Уникальная вращающаяся лопасть внутри контейнера прессует пыль и обеспечивает дополнительное место.

Технология прессования пыли

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

2000

Мощность всасывания (Вт)

400

Кол-во фильтрующих слоев

8

Выпускной фильтр

Трёхслойный HEPA 13

Система турбоциклон

Передвижной регулятор мощностина на рукоятке

Телескопическая трубка

Емкость пыли (л)

1.2

Дина шнура(м)

9

Рабочий радиус (м)

12

Bio Tank (антибактериальное покрытие)

Уровень шума (Дб)

78

4-х уровневая телескопическая Алюминиевая

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Насадка для мягких поверхностей Sani Punch

X

Для паркета

Угловая насадка

X

Турбо (Carpet Master)

X

Мини турбо щетка

X

Для шампуня

X

Малая насадка для шампуня

X

Для окон

X

Длинная щелевая насадка

Щетка для убоки пыли

Насадка для обивки

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

5.8

Ш x В x Г без упаковки (мм)

272x414x290

Ш x В x Г в упаковке (мм)

330x595x335

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VK89105HQ

Технология чистоты