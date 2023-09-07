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VK89106HU
Технология чистоты
Первая в мире технология прессования пыли
Система-циклон для мощной уборки.
Система-циклон эффективно фильтрует пыль из забираемого воздуха, обеспечивая тем самым более мощное всасывание во время уборки.
Система прессования пыли для абсолютной чистоты.
Внутри пылесоса пыль и мусор прессуются первой в мире системой прессования пыли, что позволяет собрать в 3 раза больше пыли, чем это могут сделать вакуумные аналоги. А опустошить контейнер для мусора теперь проще и гигиеничнее, так как пыль не попадает обратно в воздух.
Система-циклон эффективно фильтрует пыль из забираемого воздуха, обеспечивая тем самым более мощное всасывание во время уборки.
Система прессования пыли для абсолютной чистоты.
Внутри пылесоса пыль и мусор прессуются первой в мире системой прессования пыли, что позволяет собрать в 3 раза больше пыли, чем это могут сделать вакуумные аналоги. А опустошить контейнер для мусора теперь проще и гигиеничнее, так как пыль не попадает обратно в воздух.
Технология прессования пыли
Первая в мире технология механизированного прессования пыли. Вращающаяся лопасть автоматически прессует пыль, как только Вы включаете пылесос и приступаете к уборке. Благодаря тому, что пыль и грязь отделяются от воздуха и собираются в контейнере для прессования, воздушный поток свободно проходит через циклоническую систему не засоряя ее и не снижая мощность всасывания пылесоса. Легкая и гигиеничная очистка контейнера Технология Kompressor™ превращает пыль в плотные и компактные брикеты, поэтому, очищая контейнер, Вы избегаете загрязнения воздуха в помещении. Вмещает больше пыли Опустошать контейнер приходится намного реже. Уникальная вращающаяся лопасть внутри контейнера прессует пыль и обеспечивает дополнительное место.
Технология прессования пыли
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VK89106HU
Технология чистоты