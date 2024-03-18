Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки

[Общий отказ от ответственности]

*Изображения изделия приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия. Дизайн, характеристики и цвет изделия также могут отличаться.

*Изображения изделия являются снимками и могут отличаться от реального изделия. Реальный цвет изделия может отличаться в зависимости от разрешения монитора, настроек яркости и технических характеристик компьютера.

*Производительность изделия может отличаться в зависимости от условий использования. Доступность изделия может отличаться в зависимости от магазина и страны.