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Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки
Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки
*Изображения изделия приводятся только в качестве иллюстрации.
*Изображения и описания, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации и могут отличаться в зависимости от реальных условий использования. В верхней части страницы приведены изображения из галереи с точными цветами моделей, доступных для продажи.
Умная уборка Вашего дома
Сухая и влажная уборка одновременно
Эффективный двойной функционал
LG ThinQ™
Простое управление комфортной уборкой
Бампер
Обеспечивает безопасную навигацию, определяя препятствия и стены.
Датчик обрыва
Обнаруживает и обходит ступени и лестницу. Кроме того, в смарт-приложении LG ThinQ™ можно установить запретные зоны.
Сухая и влажная уборка одновременно для экономии времени
Благодаря двойному функционалу уборка дома еще никогда не была такой быстрой и эффективной.
Пылесос убирает гостиную
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации, и на основе реальных условий использования могут возникать различия.
*Изображения носят исключительно иллюстративный характер. Условия могут отличаться в зависимости от реальных условий использования.
Настраивайте и контролируйте из любого места
Интеллектуальные функции и умные настройки для Вашего пылесоса в приложении LG ThinQ™
Показано, что приложения для смартфона и изделия связаны между собой
*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия.
[Общий отказ от ответственности]
*Изображения изделия приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия. Дизайн, характеристики и цвет изделия также могут отличаться.
*Изображения изделия являются снимками и могут отличаться от реального изделия. Реальный цвет изделия может отличаться в зависимости от разрешения монитора, настроек яркости и технических характеристик компьютера.
*Производительность изделия может отличаться в зависимости от условий использования. Доступность изделия может отличаться в зависимости от магазина и страны.
Датчик бампера / Датчик обрыва
*Изображения изделия и пояснения приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия.
*Датчик обрыва распознает падения высотой около 10 см. Возможны различия в зависимости от условий использования.
*Мы рекомендуем использовать приложение LG ThinQ™ для создания зон с ограниченным доступом, где пылесос может упасть, например, в ванных комнатах или в подъездах с небольшими внутренними ступенями.
LG ThinQ™
[Приложение LG ThinQ™]
Для использования этой функции загрузите приложение LG ThinQ™ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон, используя Wi-Fi-соединение. Подробные инструкции см. в справочном руководстве приложения.
Обратите внимание, что приложение LG ThinQ™ может быть несовместимо с некоторыми смартфонами. Перед использованием убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше).
В процессе регистрации в приложении LG ThinQ™, если вы столкнетесь с незнакомыми учетными записями, может произойти обмен данными. Мы настоятельно рекомендуем вам удалить все неизвестные учетные записи.
*Изображения приложения приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от изделия или версии возможны различия.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
-
8806091926845
АККУМУЛЯТОР
-
Аккумуляторы в комплекте (кол-во)
-
1 (Встроенный)
-
Тип аккумулятора
-
Литий-ионный
-
Время зарядки (мин)
-
300
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры коробки (ШxВxГмм)
-
520 x 425 x 130
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
355 x 355 x 83
-
Вес (кг)
-
3.4
РАЗМЕРЫ И ВЕС (РОБОТ)
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
355.0 x 355.0 x 83.0
ОСОБЕННОСТИ (РОБОТ)
-
Автоматическая подача воды
-
Да
-
Влажная уборка
-
Да
СЕНСОР И ОБНАРУЖНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
-
Датчик LiDAR
-
Нет
-
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R3-PRIME
Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки