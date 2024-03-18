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Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки

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Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки

R3-PRIME

Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки

front

Изделие, идеально сочетающееся с интерьером

Робот-пылесос LG CordZero™ R3-PRIME с влажной уборкой

*Изображения изделия приводятся только в качестве иллюстрации.

*Изображения и описания, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации и могут отличаться в зависимости от реальных условий использования. В верхней части страницы приведены изображения из галереи с точными цветами моделей, доступных для продажи.

Умная уборка Вашего дома

Пылесос всасывает пыль, протирая пол водой

Сухая и влажная уборка одновременно

Эффективный двойной функционал

Показано, что приложения для смартфона и изделия связаны между собой

LG ThinQ™

Простое управление комфортной уборкой

Бампер

Обеспечивает безопасную навигацию, определяя препятствия и стены.

Датчик обрыва

Обнаруживает и обходит ступени и лестницу. Кроме того, в смарт-приложении LG ThinQ™ можно установить запретные зоны.

Изделие работает вдали от стены
Демонстрация того, что изделие распознает лестницу
Изделие работает вдали от стены
Демонстрация того, что изделие распознает лестницу
Изделие работает вдали от стены

Бампер

Обеспечивает безопасную навигацию, определяя препятствия и стены.

Демонстрация того, что изделие распознает лестницу

Датчик обрыва

Обнаруживает и обходит ступени и лестницу. Кроме того, в смарт-приложении LG ThinQ™ можно установить запретные зоны.

Сухая и влажная уборка одновременно для экономии времени

Благодаря двойному функционалу уборка дома еще никогда не была такой быстрой и эффективной.

Пылесос убирает гостиную

*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации, и на основе реальных условий использования могут возникать различия.

Пылесос протирает пол в режиме влажной уборки

Влажная уборка без лишних усилий

Уровень подачи воды зависит от типа напольного покрытия и загрязнений.

*Изображения носят исключительно иллюстративный характер. Условия могут отличаться в зависимости от реальных условий использования.

Настраивайте и контролируйте из любого места

Интеллектуальные функции и умные настройки для Вашего пылесоса в приложении LG ThinQ™

Показано, что приложения для смартфона и изделия связаны между собой

*Выражения и изображения, используемые для облегчения понимания, приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия.

[Общий отказ от ответственности]

*Изображения изделия приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия. Дизайн, характеристики и цвет изделия также могут отличаться.

*Изображения изделия являются снимками и могут отличаться от реального изделия. Реальный цвет изделия может отличаться в зависимости от разрешения монитора, настроек яркости и технических характеристик компьютера.

*Производительность изделия может отличаться в зависимости от условий использования. Доступность изделия может отличаться в зависимости от магазина и страны.

Датчик бампера / Датчик обрыва

 

*Изображения изделия и пояснения приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от реальных условий использования могут возникать различия.

*Датчик обрыва распознает падения высотой около 10 см. Возможны различия в зависимости от условий использования.

*Мы рекомендуем использовать приложение LG ThinQ™ для создания зон с ограниченным доступом, где пылесос может упасть, например, в ванных комнатах или в подъездах с небольшими внутренними ступенями.

LG ThinQ™

 

[Приложение LG ThinQ™]

Для использования этой функции загрузите приложение LG ThinQ™ из Google Play Store или Apple App Store на свой смартфон, используя Wi-Fi-соединение. Подробные инструкции см. в справочном руководстве приложения.

 

Обратите внимание, что приложение LG ThinQ™ может быть несовместимо с некоторыми смартфонами. Перед использованием убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше).

 

В процессе регистрации в приложении LG ThinQ™, если вы столкнетесь с незнакомыми учетными записями, может произойти обмен данными. Мы настоятельно рекомендуем вам удалить все неизвестные учетные записи.

 

*Изображения приложения приведены только в качестве иллюстрации, и в зависимости от изделия или версии возможны различия.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

R3-PRIME

Все характеристики

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806091926845

АККУМУЛЯТОР

Аккумуляторы в комплекте (кол-во)

1 (Встроенный)

Тип аккумулятора

Литий-ионный

Время зарядки (мин)

300

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры коробки (ШxВxГмм)

520 x 425 x 130

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

355 x 355 x 83

Вес (кг)

3.4

РАЗМЕРЫ И ВЕС (РОБОТ)

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

355.0 x 355.0 x 83.0

ОСОБЕННОСТИ (РОБОТ)

Автоматическая подача воды

Да

Влажная уборка

Да

СЕНСОР И ОБНАРУЖНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Датчик LiDAR

Нет

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R3-PRIME

Робот-пылесос LG CordZero® R3-PRIME с функцией влажной уборки