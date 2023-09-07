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Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD
Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD
Караоке
Преобразование до Ultra HD 2160p
Private Sound (звук через смартфон)
Все характеристики
-
Количество каналов
-
4.1CH
-
Общая мощность
-
430W
-
Фронтальные колонки
-
70W x 2(4Ω)
-
Сабвуфер
-
150 Вт (беспроводной)
-
Колонка объемного звучания (лев. / прав.)
-
70W x 2(4Ω)
-
Потребление электроэнергии Вт
-
80 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
0,45 Вт
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/-
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
LPCM
-
●
-
AAC
-
●
-
Flac
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
●
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
Настройка уровня динамиков
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент (Контент-провайдеры)
-
●
-
LG Магазин приложений
-
●
-
Полнофункциональный веб-браузер: Поддержка Flash 10 / HTML 5
-
●/●
-
Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/●
-
USB
-
●
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
2/1
-
Ethernet (RJ45)
-
●
-
FM тюнер
-
●
-
Разъём для микрофона (φ6.3)
-
2
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
950 x 135 x 74.1
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
221 x 351.5 x 281
-
Тип
-
PLL
-
FM
-
●
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
CD-диск
-
Микрофон
-
●
-
Настенное крепление
-
●
-
Диск настройки DLNA
-
●
-
Каталог песен
-
●
-
Караоке-диск DVD
-
2000 песен
-
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BB5535K
Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD