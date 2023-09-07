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Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD

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Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD

BB5535K

Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD

Караоке

Караоке — одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Устройте дома вечеринку, как в караоке-клубе с качественным и мощным звуком. Для этого, в комплекте уже есть диск на 2000 караоке-песен, каталог в жесткой обложке и микрофон. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.

Преобразование до Ultra HD 2160p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Преобразование изображений до Ultra HD (2160p) увеличивает их разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD. Это новое поколение качественного видео. Просмотр на большом экране станет еще большим удовольствием.

4.1-канальное звучание

Несмотря на небольшие размеры, в одном корпусе удалось разместить полноценную 4.1-канальную систему. 4.1-канальный звук мощностью 430 Вт обеспечивает максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

Управление по Bluetooth

Для полного контроля над вашей аудиосистемой просто скачайте приложение LG Bluetooth Remote, чтобы без труда управлять приложениями и премиум-контентом и искать нужную информацию в интернете.

Полноценный браузер

Удобный просмотр веб-страниц, как на ПК, но на большом экране! Вы можете осуществлять поиск в интернете и легко получать доступ к веб-контенту, благодаря интуитивно понятному пользовательскому меню.

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

DLNA

Наслаждайтесь свободой без проводов! Саундбары Blu-ray™ воспроизводят контент с DLNA совместимых устройств непосредственно на широких экранах телевизора.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов

4.1CH

Общая мощность

430W

Фронтальные колонки

70W x 2(4Ω)

Сабвуфер

150 Вт (беспроводной)

Колонка объемного звучания (лев. / прав.)

70W x 2(4Ω)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

80 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

0,45 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/-

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LPCM

AAC

Flac

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО (сеть)

Настройка уровня динамиков

А / В Синхронизация

Регулирование звука ТВ (кнопка)

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Контроль динамического диапазона

Регулировка громкости сабвуфера

КАРАОКЕ

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент (Контент-провайдеры)

LG Магазин приложений

Полнофункциональный веб-браузер: Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/●

РАЗЪЕМЫ

USB

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

2/1

Ethernet (RJ45)

FM тюнер

Разъём для микрофона (φ6.3)

2

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

950 x 135 x 74.1

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

221 x 351.5 x 281

ТЮНЕР

Тип

PLL

FM

Количество запоминаемых станций

50

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки для ПДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

CD-диск

Микрофон

Настенное крепление

Диск настройки DLNA

Каталог песен

Караоке-диск DVD

2000 песен

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BB5535K

Караоке-саундбар 3D Blu-ray с преобразованием до ULTRA HD