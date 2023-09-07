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3D Blu-ray плеер с Караоке

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3D Blu-ray плеер с Караоке

BD660K

3D Blu-ray плеер с Караоке

Функция Караоке

Теперь Вы сможете спеть любимую песню под готовый аккомпанемент, читая с экрана её текст, отображаемый синхронно с мелодией песни.

Воспроизведение с внешних носителей

К Blu-ray™ плеерам LG можно подключить жесткий диск любого размера для просмотра изображений, фильмов, а так же для прослушивания музыки.

DLNA / CiFS

Вы по достоинству оцените убодство беспроводной передачи контента с компьютерных устройств прямо на экран телевизора. Технология передачи контента «по воздуху» настолько проста и понятна, как если бы этот контент уже был в телевизоре!

Воспроизведение 3D

Удовольствие и комфорт от просмотра 3D Вам гарантирует 3D Blu-ray™ проигрыватель от LG. Усовершенствованная технология 3D поражает чистотой и яркостью трехмерного изображения, в дополнении трехмерный звук – всё это погружает зрителя в атмосферу действий, которые разворачиваются прямо у вас на глазах!

NetCast™

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

192 кГц/24 бита

Обработка видео / Видео ЦАП

162 МГц/12 битов

Обработка видео / Разрешение

до 1080p

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Обработка видео / Deep Colour (HDMI1.3)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

Диски: BLU-RAY / 3D

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

Форматы: MKV

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

Форматы: MPEG2

Форматы: AVCHD

Форматы: JPEG

Форматы: LPCM

Форматы: DTS / DTS-HD MA

●/●

Форматы: MPEG 1/2 L2

● (PCM only)

Форматы: MP3, WMA

●/●

Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD

●/●/●

Форматы: SMPTE VC1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Воспроизведение с внешнего жесткого диска до 2ТБ

Обновление ПО по сети

Экспресс реакция / Мгновенное открытие лотка, загрузка

-

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

-

Wi-Fi Direct

-

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

Профиль BD 1.1 (BonusView)

Профиль BD 2.0 (BD Live)

Профиль BD 5.0

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте

1000 песен

Микрофон в комплекте

Разъем для микрофона

2

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона

-

Передняя панель / USB

Задняя панель / Видеовыход / Композитный

Задняя панель / Видеовыход / Компонентный

-

Задняя панель / Видеовыход / HDMI

Задняя панель / Аудиовыход / Аналоговый Л/П

Задняя панель / Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/-

Задняя панель / Аудиовыход / HDMI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

19.86

В режиме ожидания, Вт

1.35

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

471 x 280 x 88

Вес без упаковки, кг

1.6

Вес в упаковке, кг

2.60

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BD660K

3D Blu-ray плеер с Караоке