3D Blu-ray плеер с Караоке

Удовольствие и комфорт от просмотра 3D Вам гарантирует 3D Blu-ray™ проигрыватель от LG. Усовершенствованная технология 3D поражает чистотой и яркостью трехмерного изображения, в дополнении трехмерный звук – всё это погружает зрителя в атмосферу действий, которые разворачиваются прямо у вас на глазах!