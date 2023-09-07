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3D Blu-ray плеер с Караоке
3D Blu-ray плеер с Караоке
Воспроизведение 3D
NetCast™
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Все характеристики
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Обработка аудио / Аудио ЦАП
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192 кГц/24 бита
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Обработка видео / Видео ЦАП
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162 МГц/12 битов
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Обработка видео / Разрешение
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до 1080p
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Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p
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Обработка видео / Deep Colour (HDMI1.3)
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Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE
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Диски: BLU-RAY / 3D
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Диски: DVD (NTSC/PAL)
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Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
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Диски: CD-R/-RW
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Форматы: DivX / DivX HD
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Форматы: MKV
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Форматы: MPEG4 AVC (H.264)
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Форматы: MPEG2
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Форматы: AVCHD
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Форматы: JPEG
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●
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Форматы: LPCM
-
●
-
Форматы: DTS / DTS-HD MA
-
●/●
-
Форматы: MPEG 1/2 L2
-
● (PCM only)
-
Форматы: MP3, WMA
-
●/●
-
Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD
-
●/●/●
-
Форматы: SMPTE VC1
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска до 2ТБ
-
●
-
Обновление ПО по сети
-
●
-
Экспресс реакция / Мгновенное открытие лотка, загрузка
-
-
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
-
-
Wi-Fi Direct
-
-
-
Поддержка протоколов DLNA/CIFS
-
●
-
Smart TV
-
-
-
NetCast Premium
-
●
-
Профиль BD 1.1 (BonusView)
-
●
-
Профиль BD 2.0 (BD Live)
-
●
-
Профиль BD 5.0
-
●
-
Диск караоке-песен в комплекте
-
1000 песен
-
Микрофон в комплекте
-
●
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Передняя панель / Разъем для микрофона
-
-
-
Передняя панель / USB
-
●
-
Задняя панель / Видеовыход / Композитный
-
●
-
Задняя панель / Видеовыход / Компонентный
-
-
-
Задняя панель / Видеовыход / HDMI
-
●
-
Задняя панель / Аудиовыход / Аналоговый Л/П
-
●
-
Задняя панель / Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
-
●/-
-
Задняя панель / Аудиовыход / HDMI
-
●
-
Электропотребление, Вт
-
19.86
-
В режиме ожидания, Вт
-
1.35
-
Ш х В х Г (мм)
-
471 x 280 x 88
-
Вес без упаковки, кг
-
1.6
-
Вес в упаковке, кг
-
2.60
-
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BD660K
3D Blu-ray плеер с Караоке