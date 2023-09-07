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Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth

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Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth

BH6740TK.

Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth

Караоке

Караоке — одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Устройте дома вечеринку, как в караоке-клубе с качественным и мощным звуком. Для этого, в комплекте уже есть диск на 2000 караоке-песен, каталог в жесткой обложке и микрофон. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.

Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ 3D поможет вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии, домашние кинотеатры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более яркой, четкой и реалистичной объемной картинкой.

5.1-канальное звучание мощностью 1000 Вт

5.1-канальный мощный звук обеспечит максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов.

Установка в гармонии с интерьером

Новый уровень Ваших развлечений! Благодаря уникальной архитектуре дизайнерские колонки LG прекрасно вписываются в любой интерьер и дарят незабываемые впечатления от насыщенного и яркого звучания. Стильный и изящный дизайн колонок гармонично впишется в интерьер Вашей гостиной и создаст законченный образ. Установите колонки на поверхности или выберите настенное крепление верхней части колонок, что наиболее подходит для современных плоских телевизоров.

LG Smart TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому и постоянно обновляемому диапазону первоклассного он-лайн контента, видео-на-заказ (VOD), интерактивным играм, доступ к специально подобранным локальным сервисам — таким набором развлечений и образовательных курсов может наслаждаться вся семья.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ воспроизводит ваши любимые фильмы, фото и музыку с внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб).

DLNA

Наслаждайтесь свободой без проводов! Саундбары Blu-ray™ воспроизводят контент с DLNA совместимых устройств непосредственно на широких экранах телевизора.

Универсальный поиск

Смотрите все, что угодно, ищите то, что Вам нужно в любое время, когда Вам это удобно. Просто введите ключевое слово, и устройство выполнит поиск по VOD- контенту, трансляционным материалам, он лайн видео с YouTube и файлам с подключенных устройств.

Преобразование изображения до FULL HD 1080р

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до FULL HD 1080р повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1000 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

167 Вт x 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

167 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

167 Вт x 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

167 Вт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

120 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Audyssey DSX2

AAC

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

●/●

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - AVCHD

xvYCC

Воспроизводимые форматы - MP4

NTSC / PAL. Гц (Разрешение)

60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)

Воспроизводимые форматы - FLV

Воспроизводимые форматы - M4V

Воспроизводимые форматы - VOB

Воспроизводимые форматы - MOV

Воспроизводимые форматы - WMV

Воспроизводимые форматы - 3GP

Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)

Воспроизводимые форматы - MPEG-1

Увеличение изображений

Deep Color

Запоминание последней сцены

ARC (реверсивный звуковой канал)

VBI (WSS /CGMS-A / Скрытые субтитры / Macrovsion)

Изображения / Формат субтитров

2 бит / 8 бит фрагмент

Конвертация NTSC⇔PAL

Видео ЦАП

148 МГц / 12 бит

HDMI

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО (сеть)

Настройка уровня динамиков

А / В Синхронизация

Регулирование звука ТВ (кнопка)

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Контроль динамического диапазона

Регулировка громкости сабвуфера

КАРАОКЕ

Оценка исполнения

Подавление искажений

Контроль эха

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент (Контент-провайдеры)

LG Магазин приложений

Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы

●/●/-

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)

Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Задняя панель - Оптический аудиовход

Задняя панель - HDMI выход

Задняя панель - Ethernet (RJ45)

Задняя панель - FM тюнер

РАЗМЕРЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

360 X 60.5 X 299

Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм

250 x 1100 x 250

Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм

260 x 93 x 74

Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм

250 x 1100 x 250

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

133 x 352 x 325

ТЮНЕР

Тип

PLL

FM

Количество запоминаемых станций

50

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки для ПДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

CD-диск

FM-антенна

Микрофон

Диск настройки DLNA

Каталог песен

Караоке-диск DVD

2000 песен

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BH6740TK.

Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth