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Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth
Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth
Караоке
Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)
Установка в гармонии с интерьером
LG Smart TV
Преобразование изображения до FULL HD 1080р
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1000 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
167 Вт x 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
167 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
167 Вт x 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
167 Вт
-
Потребление электроэнергии Вт
-
120 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/●
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Audyssey DSX2
-
●
-
AAC
-
●
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - DTS-CD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - AVCHD
-
●
-
xvYCC
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP4
-
●
-
NTSC / PAL. Гц (Разрешение)
-
60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)
-
Воспроизводимые форматы - FLV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - M4V
-
●
-
Воспроизводимые форматы - VOB
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MOV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - 3GP
-
●
-
Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG-1
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
Deep Color
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
VBI (WSS /CGMS-A / Скрытые субтитры / Macrovsion)
-
●
-
Изображения / Формат субтитров
-
2 бит / 8 бит фрагмент
-
Конвертация NTSC⇔PAL
-
●
-
Видео ЦАП
-
148 МГц / 12 бит
-
HDMI
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
●
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
Настройка уровня динамиков
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент (Контент-провайдеры)
-
●
-
LG Магазин приложений
-
●
-
Универсальный поиск: Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/-
-
Передняя панель - USB
-
●
-
Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)
-
●
-
Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Задняя панель - Оптический аудиовход
-
●
-
Задняя панель - HDMI выход
-
●
-
Задняя панель - Ethernet (RJ45)
-
●
-
Задняя панель - FM тюнер
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
360 X 60.5 X 299
-
Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
250 x 1100 x 250
-
Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм
-
260 x 93 x 74
-
Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
250 x 1100 x 250
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
133 x 352 x 325
-
Тип
-
PLL
-
FM
-
●
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
CD-диск
-
FM-антенна
-
●
-
Микрофон
-
●
-
Диск настройки DLNA
-
●
-
Каталог песен
-
●
-
Караоке-диск DVD
-
2000 песен
-
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BH6740TK.
Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth