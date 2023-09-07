Домашний кинотеатр Blu-ray 3D с караоке и Bluetooth

Караоке — одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Устройте дома вечеринку, как в караоке-клубе с качественным и мощным звуком. Для этого, в комплекте уже есть диск на 2000 караоке-песен, каталог в жесткой обложке и микрофон. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране — на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами. Два разъема для микрофонов для пения дуэтом.