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Плеер Blu-ray 3D с караоке

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Плеер Blu-ray 3D с караоке

BKS-1000

Плеер Blu-ray 3D с караоке

КАРАОКЕ

Караоке – одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

LG REMOTE

Установив специальное приложение (LG Remote) на iPhone или смартфон на базе Android, эти устройства можно превратить в пульт дистанционного управления аудио-видео системой, что сделает ее еще более удобной для использования.

DLNA

LG Blu-ray домашние кинотеатры и плееры могут подключаться к компьютеру или другим цифровым устройствам в домашней сети, сертифицированным DLNA, что обеспечивает легкий доступ к фильмам, фото и музыке из цифровой домашней библиотеки, а также дает возможность просматривать их на экране телевизора.

SIMPLINK

Управляйте всей аудио-видео системой с одного пульта дистанционного управления с помощью функции SIMPLINK.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ BLU-RAY

Видео и фото в высочайшем разрешении Full HD 1080p.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

Просто подключите переносные накопители и воспроизводите любимую музыку, фильмы и фотографии на большем экране телевизора. Осуществляется поддержка NTFS (до 2 ТБ).
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

192 кГц/24 бита

Обработка видео / NTSC/PAL до 480i / 576i

Обработка видео / NTSC/PAL до 1080p

Обработка видео / Разрешение

до 1080p24/60Hz

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Обработка видео / Deep Colour (HDMI1.4)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

●/●/●

Диски: BLU-RAY / 3D

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

Форматы: MKV

Форматы: MVC

Форматы: TS

Форматы: FLV

Форматы: VOB

Форматы: 3GP

Форматы: WMV

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

Форматы: MPEG2

Форматы: SMPTE VC1 (VC-9)

Форматы: AVCHD

Форматы: JPEG

Форматы: LPCM

Форматы: DTS / DTS-HD MA

Форматы: MPEG 1/2 L2

Форматы: CD-DA

Форматы: DTS CD

Форматы: MP3, WMA

●/●

Форматы: AAC

Форматы: FLAC

Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD

●/●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Smart Share

SIMPLINK через HDMI

Воспроизведение с внешнего жесткого диска до 2ТБ

Обновление ПО по сети

Экспресс реакция / Мгновенное открытие лотка, загрузка

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

●/-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Профиль BD 1.1 (BonusView)

Профиль BD 2.0 (BD Live)

Профиль BD 5.0

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте

1000 песен

Микрофон в комплекте

1

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Оценка исполнения в реальном времени

Фанфары

Контроль эха

РАЗЪЕМЫ

USB

Видеовыход / Композитный

Видеовыход / HDMI

Аудиовыход / Аналоговый Л/П

Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/-

Аудиовыход / HDMI

Ethernet

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

12

В режиме ожидания, Вт

менее 0.5

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

430х190х40

Вес без упаковки, кг

1.6

Вес в упаковке, кг

2,3

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BKS-1000

Плеер Blu-ray 3D с караоке