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Портативный DVD плеер с ТВ тюнером
Портативный DVD плеер с ТВ тюнером
USB Plus
Прямая запись на USB
Быстрое время подзарядки аккумулятора
Батарея высокой мощности (до 5-ти часов)
Аналоговый ТВ тюнер
Все характеристики
-
Обработка аудио / Аудио ЦАП
-
Встроенный ЦАП в SPHE8202P
-
Обработка видео / Видео ЦАП
-
4 ЦАП, 12 бит
-
Экран / ЖК-дисплей
-
7"
-
Экран / Разрешение
-
480X234 (WQVGA)
-
Экран / Тип экрана
-
Складной
-
Тюнер / ТВ тюнер
-
Встроенный аналоговый ТВ тюнер
-
Тюнер / Антенна
-
Съемная
-
Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE
-
-
-
Диски: BLU-RAY / 3D
-
-
-
Диски: DVD (NTSC/PAL)
-
●
-
Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
-
●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
Форматы: DivX / DivX HD
-
●
-
Форматы: JPEG
-
●
-
Форматы: CD-DA
-
●
-
Распознавание музыкальных треков через Gracenote
-
-
-
Обновление ПО по сети
-
-
-
Встроенный жесткий диск
-
-
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
-
-
Wi-Fi Direct
-
-
-
Поддержка протоколов DLNA/CIFS
-
-
-
Smart TV
-
-
-
NetCast Premium
-
-
-
NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)
-
-
-
Профиль BD 1.1 (BonusView)
-
-
-
Профиль BD 2.0 (BD Live)
-
-
-
Профиль BD 5.0
-
-
-
Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)
-
-
-
Микрофон в комплекте
-
-
-
Разъем для микрофона
-
-
-
Оценка исполнения в реальном времени
-
-
-
Фанфары
-
-
-
Подавление искажений
-
-
-
Контроль эха
-
-
-
Удаление вокала с CD
-
-
-
Передняя панель / USB
-
●
-
Передняя панель / Аудио/видео-выход
-
●
-
Разъем для наушников
-
2
-
Электропотребление, Вт
-
12
-
Ш х В х Г (мм)
-
236 x 136 x 38
-
Ш x В x Г (с аккумулятором), мм
-
236 x 136 x 49
-
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DP571D
Портативный DVD плеер с ТВ тюнером