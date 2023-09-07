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Портативный DVD плеер с ТВ тюнером

Функции

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Портативный DVD плеер с ТВ тюнером

DP571D

Портативный DVD плеер с ТВ тюнером

USB Plus

Техника LG способна воспроизводить JPEG, MP3 и DivX® файлы, хранящиеся на USB-устройствах.

Прямая запись на USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3.

Быстрое время подзарядки аккумулятора

Благодаря современным технологиям производства батарей. Портативные DVD плееры LG заряжаются до 2-ух раз быстрее.

Батарея высокой мощности (до 5-ти часов)

Благодаря современным технологиям производства батарей. Портативные DVD плееры LG погут дольше работать без подзарядки

Аналоговый ТВ тюнер

Благодаря встроенному ТВ тюнеру DP571D может принимать аналоговый сигнал. У Вас появилась возможность смотреть спортивные программы и кино на природе
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

Встроенный ЦАП в SPHE8202P

Обработка видео / Видео ЦАП

4 ЦАП, 12 бит

Экран / ЖК-дисплей

7"

Экран / Разрешение

480X234 (WQVGA)

Экран / Тип экрана

Складной

Тюнер / ТВ тюнер

Встроенный аналоговый ТВ тюнер

Тюнер / Антенна

Съемная

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

-

Диски: BLU-RAY / 3D

-

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

Форматы: JPEG

Форматы: CD-DA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

-

Обновление ПО по сети

-

Встроенный жесткий диск

-

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

-

Wi-Fi Direct

-

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)

-

Профиль BD 1.1 (BonusView)

-

Профиль BD 2.0 (BD Live)

-

Профиль BD 5.0

-

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

-

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

-

Подавление искажений

-

Контроль эха

-

Удаление вокала с CD

-

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / USB

Передняя панель / Аудио/видео-выход

Разъем для наушников

2

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

12

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

236 x 136 x 38

Ш x В x Г (с аккумулятором), мм

236 x 136 x 49

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DP571D

Портативный DVD плеер с ТВ тюнером