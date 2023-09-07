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Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем

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Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем

DT924

Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем

Дисплей 9"

Компактный корпус, поворотный экран 9 дюймов.

Поворотный дисплей

Удобный для просмотра поворотный на 180° дисплей

Портативные плееры для путешествий и отдыха вне дома

Портативные плееры LG созданы для путешествий и отдыха вне дома. Наслаждайтесь фильмами и другим контентом, где бы Вы ни находились. Портативный плеер от LG сочетает в себе как стиль, так и качество изображения и комфорт.

Увеличенное время работы аккумулятора и ускоренная (х2) зарядка

Портативные плееры LG предлагают большее время просмотра фильмов и сокращают время зарядки аккумулятора почти на 50%

Воспроизведение с USB

LG DVD плееры могут воспроизводить файлы в форматах JPEG, MP3, и DivX через порт USB. Просто вставьте устройство USB в порт и выберете в меню нужную опцию
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

In MPEG IC

Обработка видео / Видео ЦАП

4 ЦАП, 12 бит

Обработка видео / Разрешение

до 1080p24/60Hz

Экран / ЖК-дисплей

9"

Экран / Разрешение

WQVGA

Экран / Тип экрана

Поворотный

Тюнер / ТВ тюнер

Встроенный

Аккумулятор/ Длительность работы

до 5ч

Аккумулятор/ Ускоренная зарядка

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: JPEG

Форматы: CD-DA

Форматы: MP3, WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)

Крепление в автомобиль

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудио/видео-выход

Разъем для наушников

2

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

9.5V-2A

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

245X174.5X41

Вес без упаковки, кг

1.1

Вес в упаковке, кг

1.9

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DT924

Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем