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Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем
Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем
Дисплей 9"
Поворотный дисплей
Все характеристики
-
Обработка аудио / Аудио ЦАП
-
In MPEG IC
-
Обработка видео / Видео ЦАП
-
4 ЦАП, 12 бит
-
Обработка видео / Разрешение
-
до 1080p24/60Hz
-
Экран / ЖК-дисплей
-
9"
-
Экран / Разрешение
-
WQVGA
-
Экран / Тип экрана
-
Поворотный
-
Тюнер / ТВ тюнер
-
Встроенный
-
Аккумулятор/ Длительность работы
-
до 5ч
-
Аккумулятор/ Ускоренная зарядка
-
●
-
Диски: DVD (NTSC/PAL)
-
●
-
Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
-
●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
Форматы: DivX / DivX HD
-
●/-
-
Форматы: JPEG
-
●
-
Форматы: CD-DA
-
●
-
Форматы: MP3, WMA
-
●
-
USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)
-
●
-
Крепление в автомобиль
-
●
-
USB
-
●
-
Аудио/видео-выход
-
●
-
Разъем для наушников
-
2
-
Электропотребление, Вт
-
9.5V-2A
-
Ш х В х Г (мм)
-
245X174.5X41
-
Вес без упаковки, кг
-
1.1
-
Вес в упаковке, кг
-
1.9
-
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DT924
Портативный DVD плеер с 9" поворотным дисплеем