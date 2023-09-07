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Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755
Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755
Передача музыки с USB/CD на элементы системы Smart Audio
Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.
Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)
Private Sound (звук через смартфон)
Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1CH
-
Общая мощность
-
1200W
-
Фронтальные колонки
-
194W x 2
-
Центральная колонка
-
194W
-
Колонка объемного звучания (лев. / прав.)
-
194W x 2
-
Сабвуфер
-
230W
-
Потребление электроэнергии Вт
-
140 Вт
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
200В-240В, 50/60Гц
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/●
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
LPCM
-
●
-
AAC
-
●
-
Flac
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●/●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - AVCHD
-
●
-
xvYCC
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP4
-
●
-
NTSC / PAL. Гц (Разрешение)
-
60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)
-
Воспроизводимые форматы - FLV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - M4V
-
●
-
Воспроизводимые форматы - VOB
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MOV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - 3GP
-
●
-
Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG-1
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
Deep Color
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Изображения / Формат субтитров
-
2 бит / 8 бит фрагмент
-
Конвертация NTSC⇔PAL
-
●
-
Видео ЦАП
-
148 МГц / 12 бит
-
HDMI
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
●
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Bluetooth 4.0
-
●
-
Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth
-
●
-
Премиальный контент (Контент-провайдеры)
-
●
-
Проводное подключение (Ethernet)
-
●
-
Встроенный Wi-Fi
-
●
-
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)
-
●/●/-
-
Совместимость с элементами Smart Audio
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Диск настройки DLNA
-
●
-
Кабель HDMI
-
●
-
Кабель для подключения колонок
-
●
-
Передняя панель - USB
-
●
-
Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)
-
2
-
Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)
-
●
-
Задняя панель - Оптический аудиовход
-
●
-
Задняя панель - HDMI выход
-
1
-
HDMI вход
-
2
-
Задняя панель - Ethernet (RJ45)
-
●
-
Задняя панель - FM тюнер
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
410 x 55 x 260
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
290 x 1150 x 290
-
Центральная колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
342.5 x 86 x 87
-
Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
290 x 1150 x 290
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
191 x 388.5 x 318
-
Память предустановленных станций
-
50
-
Тип
-
PLL
-
FM
-
FM
-
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