About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755

LHB755

Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755

Передача музыки с USB/CD на элементы системы Smart Audio

В режиме воспроизведения с помощью пульта управления домашнего кинотеатра выберите дополнительный динамик системы Smart Audio, через который нужно транслировать медиафайл.
Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.

5.1-канальное звучание мощностью 1200 Вт

5.1-канальный мощный звук обеспечит максимально полные и реалистичные впечатления при просмотре фильмов.

Диффузоры с арамидным волокном

Арамидное волокно — высокопрочный материал, устойчивый к внешним воздействиям, значительно улучшает фазовую характеристику, снижает до минимума искажения и обеспечивает передачу кристально чистого объемного звука.

Прямой доступ к онлайн контенту и управление с помощью приложения LG Remote App

Ваш смартфон становится универсальным пультом дистанционного управления. Просто скачайте приложение LG Remote для устройств на платформе Android или iPhone и наслаждайтесь полным контролем над своей системой.

Воспроизведение дисков 3D Blu-ray, 3D-файлов (MKV, MVC, TS)

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ 3D поможет вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии, домашние кинотеатры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более яркой, четкой и реалистичной объемной картинкой.

Bluetooth Standby / Режим ожидания Bluetooth

Простое включение домашнего кинотеатра с помощью смартфона благодаря функции "Режим ожидания Bluetooth". Больше никакой сложной и длительной синхронизации ваших персональных устройств и аудиосистемы!

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов

5.1CH

Общая мощность

1200W

Фронтальные колонки

194W x 2

Центральная колонка

194W

Колонка объемного звучания (лев. / прав.)

194W x 2

Сабвуфер

230W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

140 Вт

Требования к энергопотреблению, Гц

200В-240В, 50/60Гц

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LPCM

AAC

Flac

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - AVCHD

xvYCC

Воспроизводимые форматы - MP4

NTSC / PAL. Гц (Разрешение)

60 Гц / 50 Гц (до 1080p 24 / 60 Гц)

Воспроизводимые форматы - FLV

Воспроизводимые форматы - M4V

Воспроизводимые форматы - VOB

Воспроизводимые форматы - MOV

Воспроизводимые форматы - WMV

Воспроизводимые форматы - 3GP

Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)

Воспроизводимые форматы - MPEG-1

Увеличение изображений

Deep Color

Запоминание последней сцены

ARC (реверсивный звуковой канал)

Изображения / Формат субтитров

2 бит / 8 бит фрагмент

Конвертация NTSC⇔PAL

Видео ЦАП

148 МГц / 12 бит

HDMI

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО (сеть)

Регулирование звука ТВ (кнопка)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Контроль динамического диапазона

Bluetooth 4.0

Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Премиальный контент (Контент-провайдеры)

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet)

Встроенный Wi-Fi

DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)

●/●/-

Совместимость с элементами Smart Audio

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки для ПДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

FM-антенна

Диск настройки DLNA

Кабель HDMI

Кабель для подключения колонок

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)

2

Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)

Задняя панель - Оптический аудиовход

Задняя панель - HDMI выход

1

HDMI вход

2

Задняя панель - Ethernet (RJ45)

Задняя панель - FM тюнер

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

410 x 55 x 260

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

290 x 1150 x 290

Центральная колонка, размер (Ш x В x Г), мм

342.5 x 86 x 87

Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм

290 x 1150 x 290

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

191 x 388.5 x 318

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50

Тип

PLL

FM

FM

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

LHB755

Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755

Найти онлайн