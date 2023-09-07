Blu-Ray 3D Домашний кинотеатр с караоке LHB755

В режиме воспроизведения с помощью пульта управления домашнего кинотеатра выберите дополнительный динамик системы Smart Audio, через который нужно транслировать медиафайл.

Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.