Помощь при ограниченных возможностях

На данной странице описано, как использовать специальные возможности, предлагаемые Windows, веб-браузерами или LG.COM, чтобы помочь пользователям использовать LG.COM более доступным способом. Если вместо мыши используется клавиатура или вспомогательные технологии, перейдите во вкладку "Элементы управления клавиатурой". Если вы плохо видите, перейдите во вкладку "Для слабовидящих". Если вы плохо слышите, выберите вкладку "Для слабослышащих".