Mur d'images 49” 500 nits FHD Bords fins

49VL5PJ-A
Vue avant avec image de remplissage

Immersion artistique, Fascination immense

Un homme regarde un grand écran attaché à la fenêtre d’un magasin de sport.

* Toutes les images utilisées sont fournies à titre d’illustration seulement.

Capacité de chaînage

Le chaînage LAN vous permet de contrôler et de surveiller les dispositifs, de diffuser du contenu, et même de mettre à jour le micrologiciel.

Plusieurs écrans sont gérés en même temps avec la gestion de chaînage. La chaîne en série UHD utilisant HDMI et DisplayPort permet un accès facile au réglage des paramètres UHD.

Service LG ConnectedCare en temps réel

La maintenance devient simple et rapide grâce au service en option ConnectedCare*, une solution de service cloud fournie par LG. Ce service gère à distance le statut des écrans sur les lieux de travail des clients grâce aux diagnostics d’anomalie et aux services de contrôle à distance, permettant ainsi la stabilité des activités des clients.

L’employé de LG surveille à distance le VL5PJ installé ailleurs en utilisant la solution de surveillance LG basée sur le cloud.

* LG ConnectedCare est le nom de marque du service Signage365Care de LG. Sa disponibilité varie selon les régions.

Bord ultra fin

La grande finesse du bord de 3.5 mm crée une expérience visuelle immersive et fluide sur les écrans des murs d'images assemblés.

Réglage facile des couleurs

La température des couleurs de l’écran peut être facilement ajustée en fonction du contenu, par paliers de 100 K, à l’aide d’une télécommande.

Réduction du vide d’image

Le VL5PJ est doté d’un algorithme d’amélioration des images qui permet de réduire les décalages entre les écrans en mosaïque lors de la lecture de vidéos. Les objets situés tout près des bords sont ajustés afin d’offrir une expérience visuelle fluide.

* « LG Conventionnel » désigne les écrans n’étant pas dotés d’un algorithme d’amélioration des images.

** Image à titre d’illustration uniquement.

Haute performance et grande adaptabilité

Grâce au SoC intégré et à la plateforme webOS Smart Signage, le VL5PJ est en mesure d’exécuter plusieurs tâches à la fois, tout en offrant une lecture fluide du contenu, sans nécessiter de lecteur multimédia. Et comme webOS prend en charge le HTML5, étant donné qu’il s’agit d’une plate-forme web, et propose un SDK (kit de développement logiciel), le développement et l’optimisation deviennent plus simples pour les applications Web.

* SDK peut être téléchargé grâce au lien ci-dessous. (https://webossignage.developer.lge.com)

Toutes les caractéristiques

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires B2B de LG.