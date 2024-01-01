We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Affichage UHD
Écran de signalisation UHD avec plate-forme
LG webOS et sécurité avancée
Un écran d’affichage est installé sur le mur central du magasin de vêtements, affichant des publicités d’une clarté saisissante.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Écran haute résolution
Il offre une résolution quatre fois supérieure à la résolution FHD, répondant au souhait des clients en matière de qualité de visuel. En outre, le revêtement antireflet de l’écran réduit les reflets dans les environnements très lumineux, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité, permettant aux clients de profiter d’un écran confortable.
Design robuste avec résistance aux flammes
Le couvercle extérieur du produit est conçu pour résister efficacement à la propagation des flammes, ce qui en fait un produit parfaitement adapté à une installation dans les espaces publics.
* D’après des tests réalisés par des tiers, le couvercle supérieur et arrière du produit sont classés en Classe A1 (haut du boîtier) et A2 (couvercle arrière) selon la norme EN13501-1, Classe 1 selon la norme BS476 Partie 7.
Plate-forme webOS fonctionnelle
L’écran UH5N-H est équipé d’un SoC haute performance qui permet d’effectuer de multiples tâches sans avoir recours à un lecteur multimédia séparé. La plateforme webOS fournit des outils de développement d’applications grâce à une interface utilisateur intuitive qui améliore le confort de l’utilisateur. Elle permet une connexion facile avec des capteurs externes et des applications partenaires webOS pour créer un environnement SI convivial.
Conception pour l’utilisation de l’espace
Conçu avec des cadres fins et une gestion simple des câbles, l’écran UH5N-M permet d’économiser de l’espace. Grâce à ses prises d’alimentation spécifiques cachées, il peut être installé près du mur, ne laissant que 13 mm d’espace environ avec le support fin.
L’écran UM5N-H, avec ses bords fins, est monté près du mur et présente un design arrière optimisé pour économiser de l’espace avec un système simplifié de gestion des câbles.
*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.
* L’image du produit peut différer légèrement de l’apparence réelle du produit en raison de la variance causée par chaque option de pouce.
Une durabilité qui assure la fiabilité
Optimisé pour les environnements commerciaux, le UH5N-M est protégé contre l’impact du sel, de la poussière, de la poudre de fer et de l’humidité grâce à l’application d’un revêtement conforme sur la carte d’alimentation, pour un fonctionnement stable. En outre, ses caractéristiques orientées client, telles que l’IP5x et la surveillance des chocs, garantissent à la fois la fiabilité et la satisfaction.
Le UH5N-M est recouvert d’un revêtement conforme pour protéger l’écran, y compris dans un environnement salé ou humide.
Fonctionnalités de sécurité renforcées
L’écran UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité, notamment la technologie EKP (protection améliorée du noyau) de LG, qui protège les données importantes contre les accès extérieurs ou les attaques. Les écrans cadre LG UHD détiennent également une certification fiable dans le domaine de la sécurité de l’information, afin de préserver les données et les activités des clients en toute sécurité. Par exemple, ce modèle est certifié critère commun au niveau EAL2 (norme ISO/IEC 15408).
Solutions SuperSign
SuperSign est une solution de gestion de contenu intégrée et intuitive pour un contenu d’affichage dynamique créatif et organisé dans votre espace, donnant aux clients l’accès à une gamme de services avec des expériences utilisateur confortables. Il existe une variété de versions telles que SuperSign Cloud, alors découvrez et profitez de la version qui vous convient le mieux.
Les gérants de cafés créent des menus qui seront affichés sur l’écran installé sur le mur du café à l’aide d’un logiciel de gestion de contenu.
Toutes les caractéristiques
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Support E-shop
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demander le service de réparation facilement en ligne.
Nous contacter
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Envoyez un email au service assistance de LG
Appelez-nous
Parlez directement avec les représentants de notre service assistance.
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires B2B de LG.