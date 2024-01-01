We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Affichage UHD
Grand écran de signalisation UHD au design fin
Les écrans installés sur les murs intérieurs du centre commercial diffusent des publicités d’une clarté saisissante.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Grand écran au design attrayant
Un grand écran capte efficacement l’attention des gens. En particulier, le modèle de 75 pouces compatible 60 Hz, ce qui permet un fonctionnement fluide du contenu.
Le salon de l’entreprise dispose d’un grand UH5N-M fixé au mur. Le grand écran affiche des images éclatantes, capturant facilement l’attention des gens.
Design robuste avec résistance aux flammes
Le couvercle extérieur du produit est conçu pour résister efficacement à la propagation des flammes, ce qui en fait un produit parfaitement adapté à une installation dans les espaces publics.
* D’après des tests réalisés par des tiers, le couvercle supérieur et arrière du produit sont classés en Classe A1 (haut du boîtier) et A2 (couvercle arrière) selon la norme EN13501-1, Classe 1 selon la norme BS476 Partie 7.
Faible profondeur avec cadre uniforme
Malgré son grand écran, le modèle UH5N-M possède une faible profondeur, ce qui est avantageux pour le design d’intérieur. Pour éviter les problèmes visuels lors du réglage en mode portrait, le cadre maintient une épaisseur uniforme sur les quatre côtés, offrant une symétrie uniforme en haut, en bas, à gauche et à droite. Ce modèle est donc adapté à diverses options de style.
Dans l’atelier de cosmétiques, le modèle UH5N-M est fixé au mur, tandis que son design fin et son cadre uniforme s’intègrent parfaitement à votre intérieur.
Fonctionnement polyvalent avec Multi-USB
Avec la prise en charge de deux ports USB, le modèle UH5N-M offre des options d’utilisation polyvalentes. Par exemple, il est possible de diffuser du contenu à l’écran tout en utilisant simultanément d’autres appareils connectés. Cela inclut des tâches pratiques comme le téléchargement de fichiers PPT à partir de périphériques de stockage externes tout en utilisant une souris ou un clavier pendant une réunion.
Un homme dans la salle de réunion dirige la réunion à l’aide d’une souris et d’un clavier, qui sont connectés au modèle UH5N-M et utilisés simultanément.
Écran haute résolution
Il offre une résolution quatre fois supérieure à la résolution FHD, répondant au souhait des clients en matière de qualité de visuel. En outre, le revêtement antireflet de l’écran réduit les reflets dans les environnements très lumineux, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité, permettant aux clients de profiter d’un écran confortable.
Plate-forme webOS fonctionnelle
L’écran UH5N-H est équipé d’un SoC haute performance qui permet d’effectuer de multiples tâches sans avoir recours à un lecteur multimédia séparé. La plateforme webOS fournit des outils de développement d’applications grâce à une interface utilisateur intuitive qui améliore le confort de l’utilisateur. Elle permet une connexion facile avec des capteurs externes et des applications partenaires webOS pour créer un environnement SI convivial.
Une durabilité qui assure la fiabilité
Optimisé pour les environnements commerciaux, le modèle UH5N-M est protégé contre le sel et de la poussière grâce à l’application d’un revêtement conforme et de la certification IP5x, pour un fonctionnement stable.
Le UH5N-M est recouvert d’un revêtement conforme pour protéger l’écran, y compris dans un environnement salé ou humide.
Fonctionnalités de sécurité renforcées
L’écran UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment la technologie EKP (protection améliorée du noyau) de LG, qui protège les données importantes contre les accès extérieurs ou les attaques. Les écrans cadre LG UHD détiennent également des certifications fiables dans le domaine de la sécurité de l’information, afin de préserver les données et les activités des clients en toute sécurité. Par exemple, ce modèle est certifié critère commun au niveau EAL2 (norme ISO/IEC 15408).
L’écran UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données importantes contre les accès extérieurs ou les attaques.
Solutions SuperSign
SuperSign est une solution de gestion de contenu intégrée et intuitive pour un contenu d’affichage dynamique créatif et organisé dans votre espace, donnant aux clients l’accès à une gamme de services avec des expériences utilisateur confortables. Il existe une variété de versions telles que SuperSign Cloud, alors découvrez et profitez de la version qui vous convient le mieux.
Les gérants de cafés créent des menus qui seront affichés sur l’écran installé sur le mur du café à l’aide d’un logiciel de gestion de contenu.
Toutes les caractéristiques
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Support E-shop
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demander le service de réparation facilement en ligne.
Nous contacter
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Envoyez un email au service assistance de LG
Appelez-nous
Parlez directement avec les représentants de notre service assistance.
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires B2B de LG.