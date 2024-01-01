Affichage UHD

Le couvercle extérieur du produit est conçu pour résister efficacement à la propagation des flammes, ce qui en fait un produit parfaitement adapté à une installation dans les espaces publics.

* D’après des tests réalisés par des tiers, le couvercle supérieur et arrière du produit sont classés en Classe A1 (haut du boîtier) et A2 (couvercle arrière) selon la norme EN13501-1, Classe 1 selon la norme BS476 Partie 7.