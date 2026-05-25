Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW

*Les images et vidéos ci-dessus sont mises en scène et créées à des fins d’illustration pour améliorer la compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.

1)AI Air

- AI Air peut être utilisé via une télécommande ou LG ThinQ.

- AI Air est disponible en modes refroidissement et chauffage.

- Tout en utilisant AI Air, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d’air sont automatiquement ajustées en fonction de la situation, et AI Air est désactivé lorsque la direction du flux d’air est modifiée.

- Avant d’utiliser AI Air, il est recommandé de prendre une photo de l’espace avec LG ThinQ ou de définir l’emplacement du climatiseur et de l’occupant de la pièce.

- Lorsque AI Air est activé, le capteur radar détecte l’emplacement de l’occupant et active automatiquement le flux d’air direct/indirect.

- La distance de détection du capteur radar peut atteindre 5 m, et il peut y avoir des différences dans la distance de détection en fonction de l’environnement d’installation et d’utilisation du produit.

2)Air doux

- En mode Soft Air, la sortie d’air inférieure est fermée et la sortie d’air avant fournit un flux d’air indirect.

- Cette fonctionnalité est uniquement applicable en mode Cool/Fan/AI Air.

- En mode AI Air, la fonction Soft Air est automatiquement activée en fonction de l’environnement de la pièce.

- Pour utiliser la fonction Soft Air seule, elle peut être activée manuellement à l’aide de la télécommande ou de LG ThinQ.

- La température du flux d’air ne peut être réglée que sur LG ThinQ en mode Air doux uniquement, et non en mode Air IA.

- En mode Soft Air uniquement, la température ambiante la plus basse pouvant être réglée est de 24 °C.

3)DUAL Vane

- Date 2023.10.

- Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage

- Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.

- Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)

- Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.

- Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.

4)22 % plus long

- Date : 2024.12, Résultats des mesures dans le Centre de R&D des climatiseurs LG

- Conditions de test : Hauteur d’installation du produit 2,0 m, flux d’air en mode ventilateur, angle de vane P1.

- Méthode de test : À l’aide d’une sonde de mesure du débit d’air, des mesures ont été prises à des intervalles de 0,2 m, de 0,1 m à 1,7 m de hauteur. La distance maximale de portée du flux d’air a été déterminée en mesurant la vitesse du flux d’air pendant 180 secondes à chaque point, en considérant que le flux d’air a atteint si la vitesse dépassait 0,25 m/s pendant plus de 50 % du temps.

- Modèle de test : S3-Q24121D0(Nouvelle plateforme LG-DUAL Vane)

- Résultat du test : Dans les conditions de test proposées, la distance maximale de portée du flux d’air a été confirmée à plus de 22 m.

- La portée du flux d’air de l’ancienne plateforme-vane unique LG (S3-W18KL33A) peut atteindre 18 m.

- Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles..

5)Contrôle humidité confort

- Le flux aérien change automatiquement en fonction de l’environnement de fonctionnement.

- Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et LG ThinQ.

- Cette fonctionnalité peut configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).

6)Minuterie de mise en veille+

- La minuterie de mise en veille+ ajuste automatiquement la température en analysant vos habitudes d’utilisation tout en conduisant en mode veille.

- Pour utiliser la fonction Minuterie de mise en veille+, vous devez la configurer pour la première fois via LG ThinQ.

- La minuterie de mise en veille+ ne peut être utilisée qu’en mode refroidissement.

- La puissance du flux d’air est réglée automatiquement grâce à l’analyse du modèle d’utilisation et peut être ajustée via LG ThinQ.

- La plage de température définie de la minuterie de mise en veille+ est de 22 à 28 °C.

7)kW Manager

- La fonction « kW Manager » est disponible dans tous les modes de fonctionnement, y compris le mode refroidissement, déshumidification, veille et même jet, à l’exception du mode chauffage.

- Pendant la période définie, l’électricité accumulée est surveillée et des opérations limitant la consommation d’électricité effectuées pour la période restante.

- Si l’électricité accumulée augmente en raison du temps d’utilisation quotidien, l’électricité restante est recalculée tous les jours pour le produit utilisé.

- Cette fonctionnalité peut être utilisée uniquement via LG ThinQ.

- Si l’électricité accumulée pendant la période définie dépasse la quantité cible, la fonction est libérée et passe en mode de fonctionnement général avec une notification LG ThinQ.

8)Détection d’ouverture de fenêtre

- Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via LG ThinQ.

- La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.

- Cette fonction détecte des changements soudains de la température ambiante dans un court laps de temps (lorsqu’une augmentation de 1,5℃ ou une diminution de 2,5℃ est détectée dans les 5 minutes).

- Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé pendant jusqu’à 60 minutes avec LG ThinQ.

9)Tout nettoyage

- Tous les produits de nettoyage peuvent uniquement fonctionner via LG ThinQ.

- Lors de l’utilisation de la fonction Tout nettoyage, la génération d’eau condensée, le nettoyage par congélation et le Auto Clean+ fonctionneront de manière séquentielle.

- Les modèles avec fonction UV verront la LED UV activée pendant l’opération Tout nettoyage.

- La fonction peut être désactivée en arrêtant le fonctionnement ou en modifiant les modes/réglages à l’aide de la télécommande.

- Le temps de fonctionnement de la fonction Tout nettoyage peut varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.

10)Auto Clean+

- Auto Clean+ lance automatiquement la fonction de séchage après la fin de l’opération de refroidissement, ce qui est indiqué par le résidu restant sur le produit.

- Auto Clean+ peut fonctionner automatiquement en mode ventilateur pendant 20 minutes maximum, en fonction du modèle d’utilisation du fonctionnement de refroidissement précédent, pour aider à éliminer l’humidité de l’échangeur thermique.

- Les conditions de séchage internes peuvent varier en fonction des conditions de température et d’humidité de l’air intérieur.

- Vous pouvez sélectionner la puissance du flux d’air via LG ThinQ pour ajuster le flux d’air et la durée de séchage.

- Auto Clean+ est activé lors de l’expédition du produit et peut être utilisé sans paramètres supplémentaires.

11)Nettoyage Freeze

-TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

- Institution du test : TÜV Rheinland

- Période de test : 2023. 04~05

- Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé

- Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.

- En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.

12)Filtre anti-allergique

-Le filtre anti-allergique vérifié par BAF élimine les substances provoquant des allergies, comme les acariens, qui flottent dans l’air.

[Certification BAF]

-Autorité de certification : Fondation britannique contre les allergies BAF (British Allergy Foundation)

-Catégorie de certification : Pour la réduction de l’exposition aux allergènes acariens

-Déclencheurs : les champignons, acariens et moisissures

- N° de licence : 397 Valable jusqu’au : 31 décembre 2025

13)LG ThinQ

- LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.

-Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

-Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.

- Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

-Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.