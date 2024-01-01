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Réfrigérateur congélateur inférieur 221L Prime Argent
Porte métallisée semi-plate
S’intègre à votre cuisine de façon élégante et moderne
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
FRESHConverter™
Réglages de température adaptés aux différents types d’aliments
FRESHConverter ™vous permet de choisir les réglages de température optimaux pour leurs différents aliments
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Multi Air Flow
Une fraîcheur totaleUne fraîcheur totale
L’air frais circule dans toutes les directions pour envelopper vos aliments et les garder frais.
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Poignée de poche
Design épuré avec une poignée qui s’intègre parfaitement
La poignée de poche lui donne un look élégant et un accès facile.
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Fresh Zone
Rangement organisé pour les légumes avec un design de compartiment pratique
Le compartiment à légumes offre un espace généreux et une vue claire pour une organisation facile
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Éclairage LED supérieur
L’éclairage lumineux en haut aide à tout trouver facilement
L’éclairage LED monté sur le dessus illumine clairement l’intérieur du réfrigérateur, pour trouver rapidement les articles dans le congélateur
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Toutes les caractéristiques
Ce que disent les gens
Très bien noté
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