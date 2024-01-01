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Réfrigérateur congélateur inférieur 221L Prime Argent

Réfrigérateur congélateur inférieur 221L Prime Argent

GR-B48FPLAM
Vue de face du Réfrigérateur congélateur inférieur 221L Prime Argent GR-B48FPLAM
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver avec des aliments organisés dans des étagères et des tiroirs.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver présenté sous un angle de perspective gauche.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver qui s’intègre parfaitement dans une cuisine moderne.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté de la technologie Total No Frost pour éviter l’accumulation de glace.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec Multi air flow pour un refroidissement uniforme dans tous les coins.
Diagramme des dimensions du LG m226mpybam montrant une hauteur de 1 745 mm, une largeur de 482 mm et un dégagement de 50 mm.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver avec compartiments réfrigérateur et congélateur vides.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de poRéfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de porte réglables.Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de porte réglables.rte réglables.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté d’un panneau de commande intérieur et d’un éclairage LED lumineux.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec clayettes en verre transparent et grand bac à légumes.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec trois tiroirs transparents dans la section congélateur.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté d’une poignée de poche élégante et ergonomique.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver présenté dans une vue de profil latérale élégante.
Vue arrière du réfrigérateur-congélateur inférieur LG m226mpybam montrant la disposition technique et la zone du compresseur.
Vue de face du Réfrigérateur congélateur inférieur 221L Prime Argent GR-B48FPLAM
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver avec des aliments organisés dans des étagères et des tiroirs.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver présenté sous un angle de perspective gauche.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver qui s’intègre parfaitement dans une cuisine moderne.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté de la technologie Total No Frost pour éviter l’accumulation de glace.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec Multi air flow pour un refroidissement uniforme dans tous les coins.
Diagramme des dimensions du LG m226mpybam montrant une hauteur de 1 745 mm, une largeur de 482 mm et un dégagement de 50 mm.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver avec compartiments réfrigérateur et congélateur vides.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de poRéfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de porte réglables.Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam ouvert montrant des étagères spacieuses et des bacs de porte réglables.rte réglables.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté d’un panneau de commande intérieur et d’un éclairage LED lumineux.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec clayettes en verre transparent et grand bac à légumes.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec trois tiroirs transparents dans la section congélateur.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté d’une poignée de poche élégante et ergonomique.
Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver présenté dans une vue de profil latérale élégante.
Vue arrière du réfrigérateur-congélateur inférieur LG m226mpybam montrant la disposition technique et la zone du compresseur.

Caractéristiques principales

  • Semi Flat Door
  • Total Sans Givre
  • Multi Air Flow
  • Poignée de poche
  • Fresh Zone
  • Éclairage LED supérieur
Voir aussi

Porte métallisée semi-plate

S’intègre à votre cuisine de façon élégante et moderne

Profitez d’un design élégant et d’un intérieur spacieux, améliorant le côté pratique et élégant de votre maison.

Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam en Prime Silver avec un design Semi Flat Door pour un look de cuisine élégant et intégré.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter™

Réglages de température adaptés aux différents types d’aliments

FRESHConverter ™vous permet de choisir les réglages de température optimaux pour leurs différents aliments

Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam doté de la technologie Total No Frost et Multi air flow pour un refroidissement uniforme.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Multi Air Flow

Une fraîcheur totaleUne fraîcheur totale

L’air frais circule dans toutes les directions pour envelopper vos aliments et les garder frais.

Réfrigérateur congélateur inférieur LG m226mpybam avec Multi air flow pour un refroidissement uniforme et une distribution optimale de la température.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Poignée de poche

Design épuré avec une poignée qui s’intègre parfaitement

La poignée de poche lui donne un look élégant et un accès facile.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fresh Zone

Rangement organisé pour les légumes avec un design de compartiment pratique

Le compartiment à légumes offre un espace généreux et une vue claire pour une organisation facile

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Éclairage LED supérieur

L’éclairage lumineux en haut aide à tout trouver facilement

L’éclairage LED monté sur le dessus illumine clairement l’intérieur du réfrigérateur, pour trouver rapidement les articles dans le congélateur

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

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