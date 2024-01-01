LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 32 pouces

Clause de non-responsabilité

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*Le HDR10 Pro n’est pas un format, mais le Dynamic Tone Mapping de LG est appliqué image par image pour le contenu HDR10.

2) *Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

3)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

4) *Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

5) *Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.



*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

6)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

7) *webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

8)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

9) *La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

10) *LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

11)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.