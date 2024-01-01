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Smart TV LG QNED AI Mini LED QNED72 4K 2026 75 pouces

Smart TV LG QNED AI Mini LED QNED72 4K 2026 75 pouces

75QNED72B6T
Vue de face du Smart TV LG QNED AI Mini LED QNED72 4K 2026 75 pouces 75QNED72B6T
LG QNED AI QNED70 Mini LED présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1 669 mm de large, une hauteur d’écran de 963 mm, une hauteur de 1 026 mm avec pied, une profondeur de 72,1 mm et un encombrement au sol de 1 299 x 361 mm.
Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big est fixé au mur dans un salon lumineux, montrant un moment de football intense avec des couleurs éclatantes et une qualité d’image raffinée sur un grand écran, tandis qu’une famille assise sur des canapés applaudit ensemble.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec Dynamic QNED Color remplit l’écran de jaillissements éclatants et fluides de mouvements multicolores, semblables à de la peinture, présentant une brillance des couleurs améliorée certifiée pour un volume de couleurs de 100 %.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus détaillés que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.
Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la LG QNED AI QNED70 Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.
Le LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Super Upscaling 4K et Dynamic Tone Mapping montre une scène sous-marine d’une orque nageant, tandis que l’IA reconnaît et met à l’échelle chaque image vers une résolution 4K.
LG Shield, appliqué à LG QNED AI QNED70 Mini LED, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur les joueurs et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 pour un gameplay ultime montre une scène de jeu d’action rapide avec une incrustation de comparaison mettant en évidence des mouvements plus fluides, tout en prenant en charge jusqu’à 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED est montré de l’arrière, révélant un panneau arrière métallique avec des nervures horizontales uniformément espacées qui créent un aspect net et structuré et mettent en valeur le Linear Flow Design sur toute la surface.
Vue de face du Smart TV LG QNED AI Mini LED QNED72 4K 2026 75 pouces 75QNED72B6T
LG QNED AI QNED70 Mini LED présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1 669 mm de large, une hauteur d’écran de 963 mm, une hauteur de 1 026 mm avec pied, une profondeur de 72,1 mm et un encombrement au sol de 1 299 x 361 mm.
Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big est fixé au mur dans un salon lumineux, montrant un moment de football intense avec des couleurs éclatantes et une qualité d’image raffinée sur un grand écran, tandis qu’une famille assise sur des canapés applaudit ensemble.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec Dynamic QNED Color remplit l’écran de jaillissements éclatants et fluides de mouvements multicolores, semblables à de la peinture, présentant une brillance des couleurs améliorée certifiée pour un volume de couleurs de 100 %.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus détaillés que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.
Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la LG QNED AI QNED70 Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.
Le LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Super Upscaling 4K et Dynamic Tone Mapping montre une scène sous-marine d’une orque nageant, tandis que l’IA reconnaît et met à l’échelle chaque image vers une résolution 4K.
LG Shield, appliqué à LG QNED AI QNED70 Mini LED, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur les joueurs et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 pour un gameplay ultime montre une scène de jeu d’action rapide avec une incrustation de comparaison mettant en évidence des mouvements plus fluides, tout en prenant en charge jusqu’à 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED est montré de l’arrière, révélant un panneau arrière métallique avec des nervures horizontales uniformément espacées qui créent un aspect net et structuré et mettent en valeur le Linear Flow Design sur toute la surface.

Caractéristiques principales

  • Visionnage immersif sur un téléviseur Ultra Big avec un design Linear Flow raffiné, conçu pour compléter votre espace
  • La technologie unique de large gamme de couleurs de LG offre une palette de couleurs incroyablement riche avec Dynamic QNED Color
  • Une clarté accrue et un contraste exceptionnel avec Mini LED
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot
  • Le bouton AI déverrouille le hub AI pour une expérience intelligente et personnalisée, sécurisée par LG Shield
Voir aussi
Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir LG QNED | Mini LED ?

La Mini LED LG QNED AI QNED70 offre une expérience sportive dynamique sur un grand écran clair, avec des panneaux pilotés par IA affichant des prédictions, des informations sur les joueurs et des données de ligue à mesure que le gameplay est analysé en temps réel.

Sports dynamiques avec LG QNED

La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec Dynamic QNED Color remplit l’écran de jaillissements éclatants et fluides de mouvements multicolores, semblables à de la peinture, présentant une brillance des couleurs améliorée certifiée pour un volume de couleurs de 100 %.

Dynamic QNED Color

Volume de couleur à 100 % certifié

La Mini LED LG QNED AI QNED70 met en valeur la Mini LED à travers une scène de falaise côtière divisée, avec des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné que la LED conventionnelle entre les textures rocheuses superposées et les détails océaniques pour une clarté et une profondeur accrues.

Mini LED

LG QNED AI QNED70 Mini LED avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

LG QNED AI QNED70 Mini LED est doté d’un hub IA pour la personnalisation, avec un symbole AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Comment la LG QNED Mini LED apporte-t-elle un grand format et des couleurs à chaque scène ?

La couleur Dynamic QNED de LG QNED, certifiée pour un volume de couleur de 100 %, offre des couleurs et des détails réalistes. Du cinéma au sport, profitez de contenus rendus avec des couleurs éclatantes et une grande netteté sur un écran ultra grand format.

TV ultra large

Découvrez une immersion de niveau supérieur avec un écran ultra grand format

Profitez de l’action sportive, de chaque film et de chaque jeu sur un téléviseur LG QNED Ultra large. Avec ses couleurs éclatantes et sa qualité d’image raffinée, l’action se déroule à une échelle et avec une clarté époustouflantes.1)

Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big est fixé au mur dans un salon lumineux, montrant un moment de football intense avec des couleurs éclatantes et une qualité d’image raffinée sur un grand écran, tandis qu’une famille assise sur des canapés applaudit ensemble.

Le téléviseur LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big est fixé au mur dans un salon lumineux, montrant un moment de football intense avec des couleurs éclatantes et une qualité d’image raffinée sur un grand écran, tandis qu’une famille assise sur des canapés applaudit ensemble.

Dynamic QNED Color

La technologie de gamme de couleurs Nano de LG offre un volume de couleurs de 100 % sur votre téléviseur

Affichez des couleurs dynamiques et éclatantes en mouvement grâce à la technologie de gamme de couleurs large basée sur Nano de LG remplaçant Quantum Dot, améliorant ainsi le taux de reproduction des couleurs de votre téléviseur pour exprimer une variété d’humeurs avec Dynamic QNED Color.

La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec Dynamic QNED Color remplit l’écran de touches éclatantes et fluides de mouvements multicolores semblables à de la peinture, offrant une expression des couleurs vive et un volume de couleurs de 100 % pour des visuels dynamiques.

La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec Dynamic QNED Color remplit l’écran de touches éclatantes et fluides de mouvements multicolores semblables à de la peinture, offrant une expression des couleurs vive et un volume de couleurs de 100 % pour des visuels dynamiques.

Découvrez la certification du volume de couleurs à 100 % du LG QNED2)

Mini LED

Brillance affinée grâce à une précision au point près

Découvrez des contrastes plus profonds et des visuels lumineux grâce à la technologie Mini LED de LG, offrant un contrôle précis de la lumière pour chaque scène.

La Mini LED LG QNED AI QNED70 souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus détaillés que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.

La Mini LED LG QNED AI QNED70 souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus détaillés que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.

*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

Processeur AI alpha 7 4K de 9ème génération

Mise à niveau pour un traitement plus intelligent et plus puissant

Alimenté par une puissance GPU et CPU améliorée, le processeur alpha 7 AI optimise les images à l’échelle nanométrique pour offrir une clarté 4K avec un contraste amélioré et une profondeur tridimensionnelle.

Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la LG QNED AI QNED70 Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.

Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la LG QNED AI QNED70 Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

En savoir plus sur LG AI TV

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.5)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.6)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.7)

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.5)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.6)

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Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.7)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance Discover more about LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans9)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.10)

LG QNED AI QNED70 Mini LED est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Immergez-vous dans chaque match

Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des prédictions de jeu avec l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour fournir des prédictions de jeu. Encouragez plus fort et soutenez votre équipe armé de ces informations générées par l’IA.11)

TruMotion

Le lissage du mouvement qui s’adapte à tous les genres

TruMotion ajuste les niveaux de saccades pour le bon lissage pour une expérience visuelle naturelle des films, du sport et plus encore.

Sports Alert

Configurez des alertes et ne ratez jamais un moment

Capturez chaque moment de l’action. Configurez vos alertes et soyez informé des horaires de jeu, des scores de votre équipe et plus encore.

Pénétrez dans un monde conçu pour gagner

Gameplay ultime

Jouez pour gagner avec des performances fluides

Profitez d’une expérience de jeu exceptionnelle avec un VRR allant jusqu’à 60 Hz. Grâce au tout premier contrôleur certifié BT ULL associé à un taux de rafraîchissement rapide, chaque moment de jeu devient plus agréable.12)

La Mini LED LG QNED AI QNED70 pour un gameplay ultime montre une scène de jeu d’action rapide avec une incrustation de comparaison mettant en évidence des mouvements plus fluides, tout en prenant en charge jusqu’à 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG et GeForce NOW.

LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 est dotée du portail de jeu LG avec une disposition de hub de jeu, combinant le contenu mis en avant et les tuiles de jeu dans une interface unifiée qui s’étend pour fournir un accès à GeForce NOW et aux applications de jeu webOS.
LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.
LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.
La Mini LED LG QNED AI QNED70 est dotée du portail de jeu LG avec une disposition de hub de jeu, combinant le contenu mis en avant et les tuiles de jeu dans une interface unifiée qui s’étend pour fournir un accès à GeForce NOW et aux applications de jeu webOS.
LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.
Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le cloud gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 3,0 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.13)

Portail de jeu LG

Votre hub tout-en-un pour le gaming — aucune console requise

Explorez des milliers de jeux NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.14)

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

LG QNED AI QNED70 Mini LED est présentée dans un studio tandis qu’un réalisateur travaille sur un panneau de commande tout en éditant un film affiché à l’écran. En bas à gauche, les logos FILMMAKER MODE sont affichés.

LG QNED AI QNED70 Mini LED est présentée dans un studio tandis qu’un réalisateur travaille sur un panneau de commande tout en éditant un film affiché à l’écran. En bas à gauche, les logos FILMMAKER MODE sont affichés.

FILMMAKER Ambient MODE

Regardez les films tels que le réalisateur les a conçus

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.15)

Design conçu pour mettre en valeur votre espace

Conception de flux linéaire

Une finition unie et raffinée qui complète votre espace

Votre téléviseur présente une finition métallique moderne avec un poids réel et un design linéaire de bon goût, conçu pour élever votre espace.16)

La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec design à flux linéaire est présentée sous plusieurs angles, avec un panneau arrière affiché en haut, une scène de salon avec fixation murale fine en bas à gauche et un gros plan de l’arrière en métal strié en bas à droite.

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.18)

La LG Gallery+ de LG QNED AI QNED70 Mini LED avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG QNED AI QNED70 Mini LED montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG QNED AI QNED70 Mini LED montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.21)

LG QNED AI QNED70 Mini LED est fixée au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.27)

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.22)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.23)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.24)

LG QNED AI QNED70 Mini LED avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.25)

La LG Soundbar rehausse chaque scène avec un son surround plus complet

WOW Orchestra

Système audio surround complet de la LG TV et de la barre de son synchronisées

En synchronisant le téléviseur et la barre de son en un seul ensemble, le système étend la profondeur et la directionnalité pour une expérience surround plus complète.26)

La Mini LED LG QNED AI QNED70 avec WOW Orchestra montre des musiciens se produisant à l’écran, tandis que les ondes sonores superposées du téléviseur et de la barre de son en dessous remplissent le salon pour créer une expérience sonore surround synchronisée.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

*Le contenu affiché sur cette page peut différer du contenu disponible sur le service Gallery+.

1)*La taille maximale de l'écran peut varier selon le modèle et la région.

 

2)*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

 

3)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

4)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

5)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

6)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

7)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

8)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

9)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

10)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

11)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

12)*Les 60 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou les entrées PC qui prennent en charge les 60 Hz.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

 

13)*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

14)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

 

16)*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.

 

18)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

21)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

24)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

25)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

26)*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

27)*L’économie d’énergie s’applique uniquement lorsque le mode Galerie et Always Ready sont activés. Si Always Ready est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

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Caractéristiques principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color (certification 100 % du volume colorimétrique)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen9

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Sortie Audio

    20W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    4K QNED MiniLED

  • Type de rétroéclairage

    Mini LED

  • Résolution écran

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color (certification 100 % du volume colorimétrique)

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen9

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Modes d'image

    9 modes

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    OUI

  • Dynamic Tone Mapping

    OUI

  • Calibrage automatique

    OUI

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Compatible avec Apple Home

    OUI

  • Compatible avec Apple Airplay

    OUI

  • Compatible camera USB

    OUI

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • AI Chatbot

    OUI

  • Toujours prêt (Always Ready)

    OUI

  • Navigateur Internet

    OUI

  • Google Cast

    OUI

  • Home Hub

    Oui (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    OUI

AUDIO

  • Sortie Audio

    20W

  • LG Sound Sync

    OUI

  • AI Sound

    Son IA Pro (Upmix virtuel 9.1.2)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se référer au manuel)

  • Clear Voice Pro

    OUI

  • Dolby Atmos

    OUI

  • Sortie audio simultanée

    OUI

  • Sound Mode Share

    OUI

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    OUI

CONNECTIVITE

  • Port HDMI

    3ea (prend en charge eARC, ALLM)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1

  • Prise antenne

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    OUI

  • Port USB

    1 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 5)

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    OUI

  • Couleurs inversées

    OUI

  • Echelle de gris

    OUI

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Télécommande AI Magic Remote MR26

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Détachable)

DIFFUSION

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (terrestre), DVB-C (câble), DVB-S2/S (satellite)

  • Réception Analogue TV

    OUI

GAMING

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    OUI

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord)

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (jusqu'à 60Hz)

  • HGIG Mode

    OUI

Ce que disent les gens

Très bien noté