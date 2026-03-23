• Los siguientes soportes se pueden usar según el modelo de la bocina.

- M7: FS-M71 (soporte × 1), FS-M72 (soporte × 2)

- M5: FS-M51 (soporte × 1), FS-M52 (soporte × 2)

- La cantidad de componentes puede variar según el modelo de soporte.

• El soporte no incluye un cable de alimentación. Usa el cable de alimentación que viene con la bocina Sound Suite

o compra un cable de alimentación aparte en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3.5 m)

• Al montarlo, asegúrate de que todos los tornillos provistos estén bien apretados. Si los tornillos no están bien apretados, el producto puede inclinarse o caerse, provocando daños. Si se aprietan los tornillos con una fuerza excesiva, pueden soltarse debido a la abrasión de la unión del tornillo.