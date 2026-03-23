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Floor stand FS-M72 de LG Sound Suite M7
* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.
Diseñado para un rendimiento óptimo de las bocinas
Con un diseño específico para los modelos M7 y M5, el soporte coloca la bocina a una altura acústicamente óptima para ofrecer un sonido preciso. Los materiales, que combinan a la perfección en cuanto a color y acabado, se integran a la perfección en tu espacio, mientras que el sistema de gestión de cables integrado mantiene los cables de alimentación perfectamente ocultos.
Diseño de alta calidad con colores y acabados a juego
Tres imágenes que muestran cómo el cable del Sound Suite M7 y M5 está perfectamente organizado gracias al soporte, que combina a la perfección en color y acabado
* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.
Altura precisa para una reproducción fiel del sonido
Al colocar la bocina a la altura adecuada para escuchar, el soporte garantiza un sonido nítido y preciso, además de una experiencia auditiva más envolvente.
* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.
Una sala de estar con ondas de sonido curvas procedentes de una Soundbar LG Sound Suite con sistema de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos FlexConnect para televisión
* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.
Descubre las bocinas diseñadas para este soporte
Descubre las bocinas M7 y M5, diseñadas para integrarse a la perfección con este soporte, lo que permite una colocación precisa y una altura de escucha óptima.
M7
Con un diseño que ofrece una claridad envolvente, la M7 es una bocina compatible con DAFC que cuenta con AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y tres bocinas de rango completo.
Instalación del soporte
Comprueba antes de instalar el soporte
Revisa primero lo siguiente.
• Los siguientes soportes se pueden usar según el modelo de la bocina.
- M7: FS-M71 (soporte × 1), FS-M72 (soporte × 2)
- M5: FS-M51 (soporte × 1), FS-M52 (soporte × 2)
- La cantidad de componentes puede variar según el modelo de soporte.
• El soporte no incluye un cable de alimentación. Usa el cable de alimentación que viene con la bocina Sound Suite
o compra un cable de alimentación aparte en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3.5 m)
• Al montarlo, asegúrate de que todos los tornillos provistos estén bien apretados. Si los tornillos no están bien apretados, el producto puede inclinarse o caerse, provocando daños. Si se aprietan los tornillos con una fuerza excesiva, pueden soltarse debido a la abrasión de la unión del tornillo.
Cómo instalar
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
PASO 1
Sujeta el poste del soporte a la base del soporte y, a continuación, fija bien la unión con dos tornillos (M4 × 15 mm).
PASO 2
Pasa el cable de alimentación por la abertura que hay en la parte inferior de la base del soporte y sácalo por el lado opuesto del poste del soporte.
PASO 3
Pasa el cable de alimentación por el orificio central de la placa superior, tal y como se muestra en la imagen.
Alinea la protuberancia de la placa superior con la ranura del cable de alimentación situada en la parte inferior de la base del soporte y fija la placa superior al poste del soporte.
Después, fija bien la unión con dos tornillos (M4 × 15 mm).
PASO 4
Conecta el cable de alimentación al puerto AC IN que está en la parte inferior del producto.
PASO 5
Coloca la bocina en la placa superior e inserta la protuberancia marcada de la placa superior en la ranura de la bocina, tal y como se muestra en la imagen.
Después, fija bien la bocina a la placa superior con el tornillo (M4 × 8 mm).
PASO 6
Pasa el cable de alimentación por la ranura que hay en la parte inferior de la base del soporte.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
Resumen
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
278 x 670 x 278
Peso del producto (kg)
11.39
GENERAL
Categoría
Soporte
Componentes
Poste de soporte 2 piezas, Placa superior, Base 2 piezas, Tornillo (M4 x 15mm) 8 piezas, Tornillo (M4 x 8mm) 2 piezas
Número de pieza
COV31979301
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