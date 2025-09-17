Brillo: 500 nits (Típ.)
*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
Diseño Delgado
Al ser delgado, se recomienda una instalación más cercana a la pared. Además, esto aumenta la experiencia inmersiva de la pantalla y proporciona un diseño sofisticado, mejorando la decoración del espacio instalado.
El tamaño del bisel del UM5K es de 17 mm. Y la profundidad del UM5K de 98" es de 79,5 mm y del UM5K de 98" de 99 mm.
Solución SuperSign
SuperSign es una solución de gestión de contenido integrada e intuitiva para contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio, que conecta a los clientes con una variedad de servicios con experiencias de usuario convenientes. Existe una variedad de versiones como SuperSign Cloud, así que descubre y disfruta de la versión que mejor se adapta a ti.
Los administradores de cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería utilizando un software de gestión de contenidos.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Básico
LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual
CERTIFICACIÓN
Seguridad
UL, CB
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
ErP/Energy Star
SIM (NewErP)
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SIM (3), HDMI 1/2/3
Salida de altavoz externo
SPDIF (1), Phone Jack (1)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
1.4/2.2
Entrada RJ45 (LAN)
(1) FW update only
Entrada USB
USB2.0 Type A(2)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10%～80%
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB (based on EMMC)
Llave local de operación
SIM (7key, Power/UP/DOWN/ LEFT/RIGHT/INPUT/MENU)
Wi-Fi/BT (incorporado)
SIM (FW update only)
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
Non Smart/ Non webOS platform
HDMI-CEC
SIM
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/B/L/R: 17mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2680 x 1730 x 320mm
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
2474 x 1408 x 99mm
Peso empaquetado
110kg
Interfaz de montaje estándar VESA
1500 x 600
Peso (Cabezal)
80kg
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
110"
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Direct
Brillo
500nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07Billon colors(8bit + FRC)
Gama de colores
DCI 85%
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Vida útil
30,000Hrs (Typ.)
Resolución nativa
3840x2160 (UHD)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Tecnología de paneles
IPS
Retrato/Paisaje
SIM
Frecuencia de actualización
120Hz
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
1%
Ángulo de visión (AxV)
178 Deg.(H) x 178 Deg.(V)
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Built-In Power
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
520W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max)
Máx.
600W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SIM (10W+10W)
