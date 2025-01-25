Video Wall de 49 pulgadas

Video Wall de 49 pulgadas

49VL5PJ-A
Vista frontal de Video Wall de 49 pulgadas 49VL5PJ-A
Front view
side view
side view
side view
side view
rear view
top view
Características clave

  • Brillo: 500 nits (Típ.)
  • Bisel : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (B/R)
  • Profundidad : 89.7 mm Interfaz : HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR

Inmersión artística,cautivación abrumadora

A man is looking at a big screen attached to the window of a sports store.

* Todas las imágenes en esta página web son solo para fines ilustrativos.

Capacidad de conexión en cadena

Al usar esta función de red en cadena, puede ejecutar comandos como controlar, monitorear e incluso actualizar el firmware.

Multiple displays are being managed simultaneously through the daisy chain. The UHD daisy chain utilizing HDMI and DisplayPort allows easy access to adjusting UHD settings.

LG ConnectedCare en tiempo real

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que permite la operación estable de los negocios de los clientes.
* LG ConnectedCare es la marca del servicio LG Signage365Care. La disponibilidad difiere según la región.

The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.

The ultra narrow bezel provides immersive images continuously.

Bisel ultraestrecho

El tamaño de bisel ultra estrecho de 3,5 mm crea experiencias de visualización inmersivas y perfectas en pantallas de pared de video ensambladas.
VL5PJ can adjust the color temperature from 3,200K to 13,000K in units of 100K.

Fácil ajuste de color

Según el contenido, la temperatura de color de la pantalla se puede ajustar fácilmente en incrementos de 100K mediante un control remoto.

The included SoC and webOS smart signage platform demonstrate its ability to execute several tasks at once.

Reducción de la brecha de imagen

El VL5PJ incluye un algoritmo de mejora de imagen que puede reducir las brechas de imagen entre pantallas en mosaico al reproducir videos. Los objetos ubicados en los límites del bisel se ajustan para una experiencia de visualización perfecta.

* "LG Convencional" se refiere a pantallas que no incluyen un algoritmo de mejora de imagen.
** La imagen que se muestra arriba es solo para fines ilustrativos.

High Performance and Great Scalability

Alto rendimiento y gran escalabilidad

Gracias a su plataforma de señalización inteligente SoC y webOS integrada, el VL5PJ puede ejecutar varias tareas a la vez mientras brinda una reproducción fluida de contenido sin la necesidad de un reproductor multimedia. Como webOS es compatible con HTML5 como plataforma basada en web y ofrece SDK (Kit de desarrollo de software), es aún más fácil para los SI crear y optimizar sus aplicaciones web.

* SDK se puede descargar con el siguiente enlace. (https://webossignage.developer.lge.com)

ENERGY STAR® Certified

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, cable RS232C, cable Lan, cable DP, receptor IR, soporte guía, tornillos, manual

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    8

  • ErP/Energy Star

    YES

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada de audio

  • Salida de audio

  • Conexión en cadena

    Sí (entrada: HDMI, DP, DVI / salida: DP)

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2)

  • Salida de DP

  • Entrada DVI-D

    SÍ (HDCP 1.4)

  • Salida de altavoz externo

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada RS232C

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Sensor BLU

    Sensor BLU

  • Llave local de operación

  • Sensor de temperatura

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    WebOS 4.1

  • ID de configuración automática

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

  • Imagen sin señal

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

  • Rotación de pantalla

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino(Simplificado), Chino(Original), Portugués(Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Japonés, Ruso, Portugués(Europa), Holandés, Checo, Griego, Türkçe, Árabe

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negro

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1198 x 756 x 247mm

  • Manija

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1077.6 x 607.8 x 89.7mm

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 X 400 mm

  • Peso (Cabezal)

    17.8Kg

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    49

  • Relación de aspecto

    04:09:00 PM

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    500nit (Typ.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    60.000 horas (típ.)

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    3%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    110W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    375 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Máx.

    120W

  • Apagado

    0.5W

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    70W

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • Connected Care

  • Nube SuperSign

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Calificación IP

    IP5X tested

