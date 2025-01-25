Video Wall de 49 pulgadas
Características clave
- Brillo: 500 nits (Típ.)
- Bisel : 2.25 mm (T/L), 1.25 mm (B/R)
- Profundidad : 89.7 mm Interfaz : HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Inmersión artística,cautivación abrumadora
* Todas las imágenes en esta página web son solo para fines ilustrativos.
Capacidad de conexión en cadena
LG ConnectedCare en tiempo real
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que permite la operación estable de los negocios de los clientes.
* LG ConnectedCare es la marca del servicio LG Signage365Care. La disponibilidad difiere según la región.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, cable RS232C, cable Lan, cable DP, receptor IR, soporte guía, tornillos, manual
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
8
ErP/Energy Star
YES
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada de audio
SÍ
Salida de audio
SÍ
Conexión en cadena
Sí (entrada: HDMI, DP, DVI / salida: DP)
DP In
SÍ (HDCP 2.2)
Salida de DP
SÍ
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
Salida de altavoz externo
SÍ
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada RS232C
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Sensor BLU
Llave local de operación
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
WebOS 4.1
ID de configuración automática
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Administrador de control
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Conmutador
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Método ISM
SÍ
Programación de contenidos locales
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Network Ready
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Reproducir vía URL
SÍ
modo PM
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Inversión de escaneo
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SNMP
SÍ
Estado del envío
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Despertador en LAN
SÍ
webRTC
SÍ
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
SÍ
IDIOMA
OSD
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino(Simplificado), Chino(Original), Portugués(Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Japonés, Ruso, Portugués(Europa), Holandés, Checo, Griego, Türkçe, Árabe
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1198 x 756 x 247mm
Manija
SÍ
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1077.6 x 607.8 x 89.7mm
Interfaz de montaje estándar VESA
600 X 400 mm
Peso (Cabezal)
17.8Kg
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49
Relación de aspecto
04:09:00 PM
Tipo de luz de fondo
Directo
Brillo
500nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Gama de colores
NTSC 72%
Relación de contraste
1,000:1
Dinámica CR
500,000:1
Vida útil
60.000 horas (típ.)
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Tecnología de paneles
IPS
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
3%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
110W
BTU (Unidad Térmica Británica)
375 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Máx.
120W
Apagado
0.5W
Ahorro de energía inteligente (70%)
70W
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
Connected Care
SÍ
Nube SuperSign
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Calificación IP
IP5X tested
