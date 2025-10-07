Ciudad de México, 7 de octubre de 2025.- En el marco de Design Week México 2025, el evento más relevante del año en materia de diseño, LG Electronics México y la Universidad Iberoamericana presentan una colaboración que une el talento joven, la tecnología de vanguardia de LG y la creatividad mexicana en una experiencia inmersiva abierta a público en general el 11 y 12 de octubre sobre la calle Julio Verne en el Parque Lincoln, colonia Polanco III sección, CDMX.

Diseño Contenido es el nombre de la feria urbana de Diseño con 20 contenedores convertidos en showrooms temporales para mostrar el trabajo de diseñadores contemporáneos mexicanos y dos de ellos son proyectos de la Universidad Iberoamericana: SONDA, Diseñar es tocar el mundo, una propuesta con el apoyo y la tecnología de LG Electronics desarrollada por el Laboratorio de Experiencias Inmersivas de la Licenciatura en Diseño Sensorial y Dirección Creativa de la IBERO; y ELEMENTOS presentando una selección de piezas creadas por estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Productos y Experiencias de la IBERO, también equipada con dispositivos de LG Electronics.

Cada uno de estos proyectos presentados por los nuevos talentos mexicanos estarán equipados con dispositivos tecnológicos de LG Electronics que van desde bocinas xboom para un sonido potente, proyectores Cinebeam Q para una experiencia cinematográfica única y productos de aire acondicionado portátiles que ahorran hasta un 40% de energía.

“Apoyar a los futuros talentos del diseño mexicano reafirma nuestro compromiso con la innovación y con el impulso a las nuevas generaciones creativas para seguir transformando nuestro entorno y demostrar que nuestra interacción con la tecnología es cada vez menos artificial y más humana”, señaló Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa en LG Electronics en México.

SONDA: Diseñar es tocar el mundo

La activación, equipada con tecnología LG, ofrece una experiencia sensorial donde convergen video-mapping, animación y realidad aumentada, transformando los contenedores en un lienzo vivo de exploración visual y emocional. A través de esta intervención, se invita al público a descubrir nuevas formas de interacción entre el diseño, la tecnología y el espacio urbano, demostrando el poder del diseño como herramienta de conexión humana y transformación social.

El proyecto nació de un proceso colaborativo entre estudiantes y docentes de la IBERO, quienes combinaron sus conocimientos en animación, proyección y realidad aumentada. Mediante talleres experimentales y recursos tecnológicos de última generación, dieron vida a una experiencia inmersiva que resignifica los contenedores como plataformas narrativas y sensoriales.

ELEMENTOS: tradición y contemporaneidad

En el mismo espacio, la exposición ELEMENTOS complementa esta visión, presentando una selección de piezas creadas por estudiantes especialistas en Diseño de Productos y Experiencias de la IBERO. La colección se inspira en los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza tierra, agua, fuego y aire, reinterpretados a través de materiales como vidrio, cerámica, metal, madera y piedra. Cada objeto fusiona funcionalidad, estética y significado, estableciendo un puente entre la tradición artesanal y las expresiones contemporáneas del diseño.

Esta propuesta celebra la colaboración entre diseñadores emergentes y artesanos, reivindicando la riqueza cultural mexicana e integrando la memoria colectiva con la innovación formal.

Visita la exhibición este fin de semana

Las activaciones podrán disfrutarse los días 11 y 12 de octubre en el Parque Lincoln de Polanco, donde LG y la Universidad Iberoamericana consolidan una alianza que promueve el diseño como clave para el futuro sustentable con experiencias que hace que la vida sea buena. Life´s Good!

