LG ELECTRONICS PRESENTA SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE PANTALLAS Y SOFTWARE PARA CLIENTES B2B EN ISE 2026

LG Electronics presenta “Soluciones más allá de las pantallas”, con sistemas integrados de software B2B, Micro LED de última generación y experiencias inmersivas de la cultura coreana en tiendas comerciales

En Resumen:

· En ISE 2026, LG Electronics presenta soluciones B2B personalizadas que combinan pantallas con software e inteligencia artificial para entornos de negocios como hoteles, salas de control y autoservicios.

· En la zona K-Culture, LG colabora con marcas coreanas líderes para recrear espacios comerciales realistas, demostrando la versatilidad de la plataforma LG Business Cloud.

· LG presenta la integración de hardware de última generación, incluyendo el LG MAGNIT de ultra alta definición y el LG E-Paper de consumo eléctrico ultrabajo.

· Una espectacular entrada cuenta con una torre LED de 4,2 por 5,6 metros y una malla transparente colgante (T-Mesh) LED para interpretar el patrimonio coreano a través de la tecnología de pantallas modernas.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026 —LG Electronics (LG) presentará una amplia gama de soluciones B2B personalizadas en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la feria de pantallas más grande de Europa, que se celebrará en Barcelona, España, del 3 al 6 de febrero. Bajo el lema "Soluciones más allá de las pantallas”, LG ofrecerá a los clientes B2B la oportunidad de experimentar entornos diferenciados y centrados en el cliente que combinan productos de pantallas comerciales, soluciones de software y tecnología de inteligencia artificial.

El amplio stand de LG, de 1,184 metros cuadrados, muestra una serie de escenarios centrados en la industria, desde hoteles y salas de control hasta salas de reuniones, espacios de estudio y autoservicios. En cada zona, los productos y soluciones de pantallas comerciales se adaptan a las necesidades específicas de los diferentes sectores.

Zona de hoteles: Presenta soluciones integrales para entornos de hospitalidad, con el objetivo de mejorar la experiencia del huésped y apoyar las operaciones diarias del personal.

Zona de salas de control: Destaca "LG Shield", el sistema de seguridad integrado de LG para estabilidad operativa y seguridad.

Zona de estudio: Presenta escenarios educativos interactivos en el LG CreateBoard, con funciones con IA que se adaptan a diversos métodos de enseñanza.

Zona de Drive-Thru: Exhibe soluciones de pantallas de alto brillo diseñadas para un uso confiable en exteriores a pesar de la exposición al clima y el impacto físico.

Experiencias inmersivas de K-Retail impulsadas por soluciones de software integradas

LG presenta una extensa línea de soluciones de software utilizando LG Business Cloud, una plataforma integrada para la operación y gestión de pantallas comerciales. Para contextualizar su avanzada tecnología de pantallas, LG se ha asociado con marcas coreanas de múltiples sectores, mostrando la excelencia de la belleza, gastronomía y contenido coreanos a audiencias globales.

Entre los socios clave se encuentran la marca de cuidado de la piel de lujo THE WHOO de LG H&H, que ha demostrado su presencia global a través de Royal Beauty Science; Paris Baguette, una marca global de panadería que opera aproximadamente 3400 tiendas en Corea, la cual se ha expandido a 15 países de todo el mundo gracias a sólidas estrategias ha superado las 700 tiendas globales; Aurora World, una empresa global de juguetes y contenidos con personajes, con la última marca de éxito Palm Pals; Boksoondoga, una marca tradicional pionera en la expansión mundial del vino de arroz tradicional Makgeolli; Samyang Foods, creadora de la moda mundial de la marca Buldak; y la Organización de Turismo de Corea, que cautiva al público mundial con recuerdos turísticos que encarnan la belleza tradicional coreana y atractivos anuncios de la marca turística de Corea.

Diseñada para sentirse como una visita a tiendas reales, la exhibición ofrece a los visitantes un vistazo práctico a una amplia gama de productos de pantallas de LG, incluyendo StanbyME, Smart Monitor Swing, kioscos, OLED Transparente y E-Paper. Soluciones de software como LG ConnectedCare, LG SuperSign y LG SoundCast también se presentan como ofertas clave dentro de la plataforma LG Business Cloud.

Dentro de la zona THE WHOO, los asistentes pueden experimentar LG ConnectedCare, que ofrece una forma centralizada de gestionar la señalización en múltiples ubicaciones de tiendas desde una sola computadora portátil. Incluye monitoreo del consumo de energía e información predictiva, apoyando la gestión integrada para operaciones minoristas a gran escala.

La zona de Paris Baguette presenta LG SoundCast, una solución basada en la ubicación que sincroniza la señalización con las aplicaciones de smartphone de los clientes a través de frecuencias inaudibles para anuncios y orientación personalizados. A medida que los clientes se acercan a la señalización, la aplicación puede mostrar descuentos o disponibilidad de inventario para artículos comprados con frecuencia, y los detalles del pedido se muestran cuando llegan los clientes de recogida, lo que permite al personal brindar un servicio rápido.

En la tienda de la marca Palm Pals, creada con Aurora World, LG SuperSign ofrece una forma práctica y sencilla de crear y distribuir contenido de texto e imágenes para subir a las pantallas de la tienda. La generación de contenido con IA ayuda a las pequeñas empresas a producir materiales publicitarios de alta calidad a un costo menor.

Nuevo LG MAGNIT de Ultra Alta Definición y E-Paper de Ultra Bajo Consumo de Energía

LG también presenta la nueva señalización Micro LED LG MAGNIT de ultra alta definición, que se espera que se lance pronto, junto con la pantalla LG E-Paper, una opción delgada como el papel diseñada para un consumo mínimo de energía.

El nuevo LG MAGNIT utiliza un recubrimiento negro en la parte frontal de la pantalla para ofrecer una calidad de imagen vívida y realista. El color se mantiene consistente en su amplio ángulo de visión, mientras que la reproducción precisa de color y brillo en escenas oscenas proporciona una experiencia visual superior.

El diseño modular del LG MAGNIT permite la expansión, con unidades LED que se ensamblan como bloques para simplificar la instalación y facilitar el ajuste frontal de los niveles entre unidades. Las unidades y los controladores pueden colocarse a una distancia de hasta 10 kilómetros entre sí*, y los materiales antiincendios ayudan a frenar la propagación del fuego en situaciones de emergencia.

Una capacidad clave es la tecnología Line to Dot (LTD), que mejora la estabilidad operativa. Debido a que los circuitos integrados (ICs) de los controladores LED convencionales controlan las fuentes de luz por línea, un píxel defectuoso puede hacer que toda una línea parezca no funcional. La tecnología LTD de LG cambia automáticamente el control de línea a punto, aislando el píxel afectado para minimizar la interrupción visual y proporcionar una experiencia de visualización más cómoda.

LG también presenta la pantalla LG E-Paper, que crea imágenes moviendo partículas de color cargadas eléctricamente con un campo eléctrico. Su textura similar al papel y su pantalla de ultra bajo consumo de energía permiten que las imágenes estáticas permanezcan sin entrada continua de energía. El perfil delgado del E-Paper mide 17.8 milímetros – estrechándose a 8.6 milímetros en su punto más delgado – y pesa alrededor de tres kilogramos, lo que lo hace ideal para una fácil movilidad e instalación en diversos entornos comerciales.

Fachada multimedia dinámica donde el patrimonio coreano se une a la innovación en pantallas

En la entrada del estand, una fachada multimedia masiva da la bienvenida a los visitantes a través de una experiencia visual inmersiva. Inspirada en los sentimientos de Arirang, la canción folclórica tradicional más icónica de Corea, la instalación artística reinterpreta el paisaje nocturno de Seúl a través de un lenguaje de diseño contemporáneo, fusionando la herencia cultural con la sofisticación moderna mientras transmite el liderazgo tecnológico avanzado de LG.

La torre LED de tres lados mide 4.2 por 5.6 metros, con 52.5 metros de malla LED transparente (T-Mesh) en una estructura de rejilla ligera y flexible que asciende y desciende dinámicamente en un movimiento visual rítmico.

"Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware", dijo Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. "Al continuar fortaleciendo nuestras soluciones de software y tecnología, estamos bien posicionados para mantener nuestro liderazgo en el mercado global de pantallas comerciales, lo que nos permite proporcionar un valor personalizado que impulse el crecimiento comercial de los clientes".

Para explorar virtualmente las "Soluciones más allá de las pantallas" de LG y programar una visita, consulte el sitio web dedicado a ISE 2026 de LG, que ofrece un avance de las zonas de exhibición, información detallada del producto y registro gratuito.

* La instalación a larga distancia de hasta 10 km entre el producto y el controlador es posible mediante el uso de cables de fibra óptica, que soportan distancias de transmisión más largas.

