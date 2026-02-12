La nueva plataforma Smart Home de LG ofrece una gestión eficiente e intuitiva para desarrolladores residenciales, instaladores y administradores de propiedades desde la instalación hasta el mantenimiento,

Resumen

· En KBIS 2026, LG Electronics presentará LG ThinQ Pro, su nueva plataforma de gestión de hogares inteligentes diseñada para clientes B2B, reforzando su presencia en el mercado de desarrolladores inmobiliarios en América del Norte.

· LG ThinQ Pro permite la gestión centralizada de electrodomésticos y espacios residenciales en distintos tipos de vivienda, respaldando la instalación, operación, mantenimiento, seguridad y eficiencia energética a lo largo de todo el ciclo de vida de la propiedad.

· Diseñada para desarrolladores, instaladores y administradores de propiedades, la plataforma ayuda a optimizar la operación, mejorar la seguridad y respaldar el valor de los inmuebles a largo plazo.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE FEBRERO DE 2026. –LG Electronics presentará LG ThinQ Pro, una plataforma de gestión de hogares inteligentes diseñada para clientes B2B, en la edición 2026 del Kitchen and Bath Industry Show (KBIS). Al integrar los electrodomésticos de lujo y panelables de LG con capacidades avanzadas de gestión de hogar inteligente, la plataforma plantea un nuevo enfoque para la administración de propiedades residenciales y se espera que refuerce aún más la posición de LG en el mercado de desarrolladores inmobiliarios de América del Norte.

LG ThinQ Pro ofrece una solución integral para desarrolladores, instaladores y administradores de propiedades, al brindar una forma simplificada de supervisar electrodomésticos y espacios habitacionales. La plataforma está enfocada en el sector de vivienda multifamiliar, que crece rápidamente incluyendo complejos de departamentos y propiedades de renta a largo plazo y permite una gestión unificada a lo largo de todo el ciclo de vida residencial, desde la instalación hasta el mantenimiento continuo.

Gestión optimizada desde la instalación hasta el mantenimiento

LG ThinQ Pro simplifica las etapas clave de la gestión de propiedades. A través de la app dedicada ThinQ Pro, los instaladores pueden registrar múltiples electrodomésticos con un simple escaneo de códigos QR, lo que ayuda a reducir el tiempo de configuración. Este flujo de trabajo digital también permite a desarrolladores y administradores monitorear el avance de la instalación en tiempo real.

Tras la instalación, el panel de control de LG ThinQ Pro ofrece una vista centralizada y en tiempo real del estado de los electrodomésticos en toda la propiedad. La plataforma también facilita el mantenimiento proactivo mediante alertas predictivas sobre posibles fallas y cuenta con un proceso optimizado para el seguimiento de garantías y solicitudes de servicio, lo que ayuda a mantener una operación estable y una continuidad eficiente del servicio.

Operación inteligente para la gestión de costos y seguridad

Al crear un ecosistema totalmente integrado de electrodomésticos conectados y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), LG ThinQ Pro ofrece nuevos niveles de eficiencia operativa¹ y seguridad. La plataforma puede detectar riesgos potenciales como fugas de agua en lavadoras o ductos de secadoras obstruidos y enviar alertas a los administradores, lo que ayuda a reducir la probabilidad de incidentes y a respaldar una operación más segura de los edificios.

Una experiencia de vida elevada para maximizar el valor de la propiedad

LG ThinQ Pro permite a los administradores de propiedades ofrecer una experiencia de vivienda diferenciada y sin complicaciones mediante rutinas inteligentes, que incluyen modos automatizados cuando los residentes están fuera o al regresar a casa. Consciente de que muchas propiedades ya operan con sistemas de gestión existentes, LG diseñó ThinQ Pro con un enfoque flexible, que permite integrar los datos necesarios de los electrodomésticos sin requerir una renovación completa del sistema2.

La plataforma impulsa una experiencia de vida más cómoda y conectada para los residentes, al tiempo que brinda a los administradores herramientas para operar las propiedades de manera más eficiente.

“LG ThinQ Pro es una plataforma de hogar inteligente enfocada en el mercado B2B que integra nuestros paquetes premium de electrodomésticos empotrados con soluciones operativas diferenciadas, para simplificar la gestión de electrodomésticos y espacios habitacionales en los diversos entornos residenciales de América del Norte”, señaló Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

“Seguiremos ampliando las capacidades de nuestra plataforma B2B para atender una gama más amplia de aplicaciones residenciales”.

En la edición 2026 de KBIS, del 17 al 19 de febrero, los asistentes podrán conocer las soluciones diferenciadas de gestión de hogar B2B de LG, incluido LG ThinQ Pro, en el estand de la compañía (W2100, Orange County Convention Center).

# # #

1. Los ahorros de energía y el desempeño real pueden variar según las características específicas de la propiedad, los hábitos de uso de los residentes y las condiciones climáticas.

2. El método y el alcance de la integración de datos para el sistema de gestión se definirán mediante un proceso de consultoría independiente.

Acerca de LG Electronics Home Appliance Solution Company

La división Home Appliance Solution (HS) de LG es líder global en electrodomésticos y soluciones de hogar inteligente con IA. Al aprovechar tecnologías clave líderes en la industria, la compañía está comprometida con mejorar la calidad de vida de los consumidores y promover la sostenibilidad. Desarrolla soluciones cuidadosamente diseñadas para cocina y espacios de vida, y recientemente integró la División de Negocio de Robótica de LG para incorporar tecnologías avanzadas de robots a sus soluciones para el hogar. En conjunto, estos productos ofrecen mayor conveniencia, desempeño excepcional, operación eficiente y soluciones para un estilo de vida más sustentable.

