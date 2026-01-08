El CEO de LG Electronics establece la dirección estratégica para un crecimiento impulsado por la rentabilidad, priorizando la rapidez y la acción

El director ejecutivo Lyu Jae-cheol subraya la importancia de un “trabajo impecable" para construir una ventaja competitiva ganadora.

Resumen:

· El CEO de LG Electronics, Lyu Jae-cheol, anunció una estrategia de tres pilares para reforzar la competitividad fundamental, acelerar la transición hacia una cartera de productos de alto rendimiento y fortalecer una estructura de crecimiento basada en la rentabilidad.

· LG reforzará su competitividad fundamental mejorando la calidad, los costos y la entrega (QCD) en toda la cadena de valor y profundizando en las tecnologías clave para ampliar su ventaja tecnológica sobre la competencia.

· LG busca acelerar la transición a una cartera de productos de alto rendimiento expandiendo sus negocios B2B, escalando plataformas no relacionadas con hardware, como las suscripciones y webOS, y haciendo crecer su negocio global directo al consumidor (D2C).

· LG fortalecerá su estructura de crecimiento basada en la rentabilidad mediante la transformación con inteligencia artificial (AX), utilizando operaciones integrales impulsadas por IA para mejorar la velocidad, la productividad y la ejecución en toda la empresa.

· LG planea aumentar la inversión en crecimiento futuro en más del 40 % este año, centrándose en hogares inteligentes con IA, fábricas inteligentes, refrigeración de centros de datos con IA y robótica.

CIUDAD DE MÉXICO, 08 DE ENERO DE 2026. –. El CEO de LG Electronics (LG), Lyu Jae-cheol, ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación coreanos en Las Vegas, donde expuso la dirección y las prioridades de la compañía. Presentó una estrategia basada en tres pilares: reforzar la competitividad fundamental, acelerar la transición hacia una cartera de productos de alto rendimiento y fortalecer una estructura de crecimiento basada en la rentabilidad.

Lyu afirmó que LG debe adaptarse a un entorno empresarial en el que los límites de la industria, la dinámica competitiva y los ciclos tecnológicos cambian más rápido que nunca.

“Los paradigmas de las industrias y la competencia están cambiando a una velocidad sin precedentes. Mantener el ritmo de los demás no será suficiente. Debemos comprender claramente el ecosistema competitivo, actuar con mayor rapidez y ejecutar mejor que nuestros competidores para mantenernos competitivos”.

Fortalecer la competitividad y el liderazgo tecnológico.

LG reforzará su competitividad elevando el nivel de rendimiento en toda su cadena de valor y ampliando la brecha tecnológica con sus competidores.

Este esfuerzo se basa en dos pilares:

· Excelencia en calidad, costo y entrega (QCD)

· Liderazgo en tecnología, investigación y desarrollo, que genere una ventaja competitiva sostenible

Para mejorar sistemáticamente el rendimiento en calidad de producto, estructura de costos, diseño y velocidad, LG ha creado una División de Impulso a la Innovación que reporta directamente al CEO. Esta organización funcionará como una torre de control a nivel de toda la empresa para la transformación en las áreas de desarrollo, fabricación, cadena de suministro y ventas. Lyu afirmó que supervisará personalmente los objetivos de innovación y el progreso en cada área.

En investigación y desarrollo, LG concentrará aún más sus recursos en las "Tecnologías Ganadoras", seleccionadas en función del valor para el cliente, el potencial de negocio y la competitividad tecnológica. Estas tecnologías se desarrollarán y escalarán para liderar los mercados, en lugar de simplemente seguir las tendencias. En las áreas que se prevé que impulsen el crecimiento de la industria a largo plazo, LG ampliará sus alianzas con líderes mundiales para fortalecer sus capacidades de desarrollo y comercialización de primer nivel.

Acelerando la transición hacia una cartera de negocios de alto rendimiento.

LG acelerará la transición hacia una cartera de productos de alto rendimiento centrada en negocios con mayor crecimiento, rentabilidad y resistencia a los ciclos del mercado.

Las áreas clave de crecimiento cualitativo incluyen:

· Negocios B2B, como soluciones para vehículos y sistemas de climatización (HVAC)

· Negocios no relacionados con hardware, como suscripciones de productos y servicios y la plataforma webOS

· Negocios en línea, liderados por los canales de venta directa al consumidor (D2C)

Este cambio en la cartera de negocios ya está en marcha. La participación de estas empresas en los ingresos totales de LG aumentó de aproximadamente el 29 % en 2021 al 45 % en la segunda mitad del año pasado, mientras que su participación en el beneficio operativo se incrementó del 21 % a cerca del 90 % en el mismo período. LG planea acelerar aún más esta tendencia mediante la inversión continua, la innovación en modelos de negocio y una ejecución más rigurosa.

Se espera que el negocio de soluciones para vehículos alcance su mejor rendimiento anual este año, respaldado por una sólida cartera de pedidos y la creciente demanda de componentes para vehículos definidos por software (SDV) y vehículos definidos por inteligencia artificial (AIDVs).

El negocio de climatización se está posicionando para el crecimiento futuro a través de soluciones de refrigeración para centros de datos de IA (AIDCs), mientras que el negocio de soluciones para fábricas inteligentes registró pedidos por valor de 500 mil millones de wones el año pasado, tan solo dos años después de su comercialización.

En los negocios no relacionados con hardware, el modelo de suscripción de productos de LG superó los 2 billones de wones en ingresos anuales, y la plataforma webOS continúa creciendo a un ritmo de dos dígitos, con más de 260 millones de dispositivos con webOS en uso en todo el mundo. El negocio online directo al consumidor (D2C) de LG también está ganando impulso, con ventas en noviembre, impulsadas por el Black Friday, que aumentaron más del 40 % interanual.

Fortalecimiento de la estructura de crecimiento basada en la rentabilidad a través de AX.

LG utilizará la transformación mediante inteligencia artificial (AX) para fortalecer su estructura de crecimiento basada en la rentabilidad, mejorando la velocidad, la productividad y la ejecución en toda la organización.

Mientras que la transformación digital (DX) optimizó tareas y procesos individuales, la AX está diseñada para integrarlos de principio a fin, lo que permite una toma de decisiones más autónoma, basada en datos y más rápida. LG se ha fijado el objetivo de aumentar la productividad general en un 30 % en un plazo de dos a tres años, lo que permitirá a los empleados dedicar más tiempo a tareas de mayor valor, a la innovación y al desarrollo de su experiencia profesional.

La inteligencia artificial ya se está aplicando en las áreas de desarrollo, ventas, gestión de la cadena de suministro, compras y marketing. El chatbot interno de LG, LGenie, creado originalmente para automatizar tareas rutinarias, está evolucionando hacia una plataforma de agente de IA para toda la empresa, basada en EXAONE, el modelo fundacional de LG AI Research, e integrada con tecnologías externas de IA generativa, como Microsoft Azure AI Services, ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

Aumentar la inversión para el crecimiento futuro

A pesar de la persistente incertidumbre global, LG planea aumentar su inversión este año para fortalecer su competitividad a largo plazo y acelerar su crecimiento futuro, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina en la asignación de recursos.

Se prevé que los recursos totales destinados al crecimiento futuro, que incluyen gastos de capital, software y TI, patentes e inversiones estratégicas como fusiones y adquisiciones, aumenten en más del 40 % con respecto al año anterior. Parte de esta financiación provendrá de los fondos generados por la salida a bolsa de LG Electronics India.

La inversión se centrará en áreas donde LG pueda aprovechar al máximo sus fortalezas actuales, como la inteligencia artificial para el hogar, las soluciones para fábricas inteligentes, la refrigeración de centros de datos mediante IA y la robótica. Paralelamente, LG buscará activamente alianzas estratégicas para ampliar sus capacidades y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

# # #