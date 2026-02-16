CINDIE TV se integra a LG Channels y expande su presencia en América Latina

El canal FAST de entretenimiento CINDIE está ahora disponible en la plataforma de LG Channels en México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú

Ciudad de México, 16 de febrero de 2026 — CINDIE, la plataforma líder en cine independiente en América Latina, anuncia la integración de su canal FAST CINDIE TV a LG Channels, la plataforma de streaming gratuito de LG, fortaleciendo así su estrategia de expansión regional. El lanzamiento estará disponible en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde los usuarios de las Smart TVs de LG podrán acceder a CINDIE TV a través del canal 702; y Brasil, a través del canal 924.

Con esta incorporación, CINDIE TV continúa ampliando su alcance y acercando una cuidada selección de cine independiente, curado por expertos, a nuevas audiencias en América Latina, aprovechando el crecimiento sostenido del ecosistema FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) en la región.

“En el último año, CINDIE ha acelerado significativamente su estrategia de expansión, apostando por nuevos modelos de distribución que nos permiten llegar a más espectadores de una manera accesible y relevante”, señaló Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. “La alianza con LG es un paso clave en ese camino: nos asociamos con una plataforma de alcance masivo y gran posicionamiento regional, lo que refuerza nuestra misión de hacer que el cine independiente sea cada vez más visible y cercano para las audiencias latinoamericanas”.

Por su parte, Miguel Islas, Director de Marketing y Business Development de CINDIE, destacó la importancia del formato FAST en el crecimiento del negocio: “Los canales FAST están viviendo un momento de fuerte crecimiento en América Latina y se han convertido en una vía fundamental para el descubrimiento de contenidos. Para CINDIE, CINDIE TV es una herramienta estratégica que nos permite aumentar nuestra relevancia, generar nuevas audiencias y acompañar los hábitos de consumo actuales, que valoran el acceso gratuito y la experiencia curada”.

" Lo que hace que la oferta de LG Channels sea contundente es la inteligencia analítica que sustenta cada decisión que se toma. La alianza con CINDIE es muy relevante para nosotros y para nuestros usuarios pues se convertirá en una gran oportunidad para impulsar la democratización del cine y entretenimiento independiente y poderlo ver con la mejor tecnología”, comentó Daniel Aguilar, director de comunicación de LG Electronics México.

CINDIE es una plataforma especializada en cine y series independientes que ofrece una experiencia de descubrimiento de títulos exclusivos y curados específicamente para públicos que buscan algo diferente, contenidos de éxito comercial pero no realizados por grandes estudios, y que sin plataformas como CINDIE, difícilmente estarían disponibles en la región. Su catálogo reúne películas de autor, títulos premiados en festivales internacionales y producciones destacadas del cine contemporáneo. Entre los contenidos que han formado parte de su programación se encuentran films reconocidos por la crítica como Camino de Guerra, El Umbral y Magnífico Tesoro; y series internacionales como Leonas.

La llegada de CINDIE TV a LG Channels refuerza el compromiso de CINDIE con la innovación en distribución y con el desarrollo del mercado audiovisual regional, consolidando su posición como referente del cine independiente en América Latina.

Acerca de CINDIE

CINDIE es una plataforma de streaming dedicada al cine y series independientes, con presencia en múltiples países de América Latina. Su propuesta se basa en una curaduría editorial de alta calidad que reúne películas premiadas en festivales internacionales, cine de autor, series aclamadas internacionalmente y producciones independientes de todo el mundo. A través de distintos modelos de distribución —incluyendo SVOD, TVOD y canales FAST— CINDIE busca ampliar el acceso al cine independiente y conectar a las audiencias con historias relevantes, diversas y contemporáneas.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un referente en innovación dentro de los sectores de televisores, audio, pantallas y plataformas de smart TV. La compañía enriquece la experiencia de entretenimiento con sus televisores OLED, reconocidos por ofrecer negros perfectos y colores impecables, así como con sus televisores LCD premium QNED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS.

Además, la MS Company ofrece soluciones en Tecnologías de la Información, que incluyen monitores para gaming y oficina, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas; así como soluciones de señalización digital, que abarcan desde Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad hasta software especializado, diseñadas para optimizar la eficiencia en el trabajo y brindar un alto valor a sus clientes.

Para más noticias sobre LG, visita www.LGnewsroom.com.