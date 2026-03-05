EL NUEVO PURICARE AEROMINI DE LG ELECTRONICS OFRECE UNA POTENTE PURIFICACIÓN DEL AIRE EN UN FORMATO COMPACTO.

Resumen de noticias

LG Electronics lanza el LG PuriCare™ AeroMini, un purificador de aire compacto diseñado para colocarse de forma flexible en una amplia gama de espacios habitables.

El modelo proporciona una purificación del aire de 360 grados y está certificado para eliminar el 99,999 % del polvo ultrafino, mientras funciona con un nivel de ruido muy bajo, de 26 dB.

El AeroMini ofrece un control inteligente a través de la aplicación LG ThinQ™ y se puede personalizar con una gama de accesorios únicos y elegantes.

Ciudad de México, 26 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) presenta el LG PuriCare™ AeroMini, un purificador de aire compacto diseñado para ofrecer una purificación del aire potente y fiable en un formato que ahorra espacio. Con un flujo de aire de 360 grados, conectividad inteligente y colocación flexible, el AeroMini amplía la gama de productos de cuidado del aire de LG para entornos residenciales modernos1, como dormitorios, habitaciones infantiles y apartamentos de una sola habitación.

Diseño delgado y que ahorra espacio

El LG PuriCare AeroMini presenta una forma delgada y compacta diseñada para integrarse fácilmente en una variedad de interiores. Su huella es aproximadamente un 37 % más pequeña y su altura un 30 % menor que la del LG PuriCare 360˚ Hit, lo que mejora la flexibilidad de colocación.2 El dispositivo se puede colocar en el suelo, sobre una mesa o en una estantería sin ocupar mucho espacio. Una cubierta de filtro oculta en la base mantiene una apariencia exterior limpia, lo que permite que el producto se integre en diferentes estilos de interiores.

Rendimiento de purificación del aire en 360 grados

A pesar de su tamaño compacto, el AeroMini ofrece el rendimiento potente y completo que caracteriza a la marca PuriCare. Hereda la estructura de flujo de aire de 360 grados de la marca, que aspira aire de todas las direcciones y distribuye aire purificado hacia arriba y hacia afuera para ayudar a limpiar el espacio circundante. El sistema emplea un filtro H de tres capas, que combina la filtración de polvo y la desodorización. El filtro está certificado para eliminar el 99,999 % de las partículas de polvo ultrafino de hasta 0,01 micrómetros y elimina diversas sustancias nocivas del ambiente interior, como bacterias, virus y partículas de moho en suspensión en el aire.3 Al mismo tiempo, el producto funciona con un nivel de ruido de tan solo 26 dB en modo reposo, lo que permite un funcionamiento silencioso para descansar o realizar actividades que requieren concentración.4