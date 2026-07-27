EL REFRIGERADOR LG INSTAVIEW™ SUPERA LOS 5.3 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS A NIVEL MUNDIAL

Resumen:

· El refrigerador InstaView™ de LG Electronics cumple 10 años desde su lanzamiento en 2016 y supera los 5.3 millones de unidades vendidas de manera acumulada a nivel mundial.

· Su emblemática función “Toca dos veces, mira el interior” rompió con los estándares tradicionales al combinar comodidad, eficiencia energética y valor estético, estableciendo un nuevo referente para la industria.

· Los refrigeradores LG InstaView continúan ganando terreno en todo el mundo, liderando la categoría de refrigeradores en Norteamérica y registrando un crecimiento significativo en Europa, Asia y América Latina.

· Durante la última década, el refrigerador LG InstaView ha recibido numerosos y prestigiosos reconocimientos de diseño e innovación, incluidos los premios Red Dot, iF, IDEA y CES Innovation Award.

Ciudad de México a 27 de julio de 2026 — El refrigerador InstaView™ de LG Electronics (LG), que permite ver su interior sin necesidad de abrir la puerta, alcanzó un importante hito al celebrar su décimo aniversario: superó los 5.3 millones de unidades vendidas de manera acumulada a nivel mundial desde su lanzamiento en 2016.

La confianza de consumidores alrededor del mundo

Desde el lanzamiento del refrigerador LG InstaView en 2016, LG ha vendido 5.3 millones de unidades, una cifra equivalente a aproximadamente un refrigerador por minuto.

El refrigerador LG InstaView ha registrado una sólida demanda entre consumidores de todo el mundo. Norteamérica representa su mercado más importante y concentra alrededor del 30% de las ventas acumuladas hasta la fecha. En Europa, el refrigerador InstaView también ha tenido una recepción favorable entre consumidores que valoran especialmente la eficiencia energética, la sostenibilidad y el desempeño en la conservación de los alimentos. Asimismo, sus ventas continúan creciendo de manera constante en Asia y América Latina, impulsadas por una mayor demanda de electrodomésticos premium.

Innovación que redefinió el refrigerador

InstaView redefinió la manera en que los consumidores interactúan con sus refrigeradores al permitirles ver el interior sin abrir la puerta. Esta función permite revisar el contenido del refrigerador sin necesidad de abrirlo y ayuda a reducir la pérdida innecesaria de aire frío ocasionada por la apertura frecuente de la puerta.

Durante la última década, esta innovación ha sido reconocida por medios internacionales y galardonada en algunos de los principales certámenes mundiales de diseño e innovación, incluidos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, IDEA y el CES Innovation Award.