LG Electronics celebra en Panamá la edición 2025 del LATAM Exclusivo Consultant Club, reuniendo a los 30 consultores HVAC más destacados de la región
Ciudad de México 3 de septiembre de 2025 — LG Electronics llevó a cabo con éxito la edición 2025 del LATAM Exclusivo Consultant Club, un evento insignia que este año reunió a 30 consultores líderes de la industria HVAC en la hermosa localidad de Playa Bonita, Veracruz – Panamá. El encuentro marcó un crecimiento significativo en comparación con la edición anterior, donde participaron 18 consultores.
Este exclusivo club tiene como objetivo destacar y reconocer la labor de los profesionales más influyentes del sector provenientes de las seis grandes subsidiarias de LG en América Latina: Brasil, Colombia, México, Perú, Chile y Panamá (incluyendo Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela).
Durante el evento, se presentó una agenda técnica de alto nivel que incluyó las siguientes temáticas clave:
- Aplicaciones HVAC por vertical de negocio, con enfoque en distintos sectores estratégicos.
- Portafolio de soluciones HVAC para centros de datos (Data Centers).
- Introducción a BECOM CPM, la herramienta digital para la gestión eficiente de proyectos HVAC.
- Herramientas de diseño para consultores (LATS y MSP), que simplifican el modelado y la planeación de sistemas.
- Caso de éxito en Brasil (sector minero): una solución integrada que combina sistemas de agua helada, manejadoras de aire y VRF para entornos industriales de alta demanda.
- Caso de éxito en México (sector hotelero): un sistema de chiller centrífugo monofásico con condensador de titanio, que utiliza agua de mar tratada como fuente, operando en un resort de Cancún.
- Tendencias globales en refrigerantes y su impacto en el medio ambiente, promoviendo prácticas sostenibles.
Como cierre, se presentó el lanzamiento regional del nuevo sistema Multi V i R32, una solución avanzada con inteligencia artificial integrada, capaz de analizar patrones de uso para ajustar el rendimiento en tiempo real, optimizando la eficiencia energética y reduciendo costos operativos.
Desde LG, agradecemos profundamente la participación de todos los asistentes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en sinergia con los consultores HVAC de la región, impulsando soluciones innovadoras, eficientes y responsables con el medio ambiente.
Contacto de Prensa:
LG Electronics México LG Electronics México
Daniel Aguilar Gallego Daniela Medel
Media & PR Media & PR
Tel. 555321-1977 Tel. 56-6230-2485
daniel.aguilar@lge.com daniela.medel@lge.com
