El terror llega a LG Channels: 4Fangs, el nuevo canal que muestra sus colmillos esta temporada

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2025 –LG Channels recibe un nuevo integrante que promete despertar pasiones oscuras: 4Fangs, el canal FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito y siempre encendido, el portal donde la oscuridad da vida al entretenimiento más sombrío. 4Fangs debutará oficialmente en LG Channels, ofreciendo una programación continua con los terrores de Mórbido TV y un catálogo amplio y escalofriante más de 100 títulos, que combinan lo mejor del terror ligero, thriller, ciencia ficción, anime, artes marciales y true crime.

En un contexto en el que el crecimiento de los canales FAST ha sido notable a nivel global, LG Channels rompe paradigmas al brindar contenido para todos los gustos, desde los más exitosos en taquilla, hasta los más de culto. De acuerdo con Nielsen, más del 70% del contenido disponible en canales FAST fue producido después de 2010, en este escenario, 4Fangs se posiciona como un canal que responde a estas nuevas demandas, integrándose a plataformas como LG Channels para ofrecer entretenimiento gratuito, especializado y de fácil acceso.

“Lanzar 4Fangs en LG Channels es un paso clave: nos permite llevar entretenimiento fresco a más personas, de forma gratuita y accesible, conectando con nuevas audiencias que buscan descubrir el cine de género”, destacó Eduardo Caso, director de 4Fangs.

Televisión con colmillos: terror para todos los gustos

Más que un canal, 4Fangs es la primera mordida dentro del universo Umbra, una puerta de entrada ligera y provocadora al cine de género. Está pensado para quienes dicen “eso no es para mí”, hasta que descubren que sí, con una programación cíclica que se repite dos veces al día, en bloques de doce horas.

Entre los títulos más icónicos de su catálogo se encuentran:

· Night of the Living Dead (George A. Romero)

· Little Shop of Horrors

· House on Haunted Hill

· Carnival of Souls

· Charade

· Reefer Madness

· The Third Man

· The Last Man on Earth

· City of the Living Dead

· White Zombie

Estas producciones han sido reconocidas por la crítica internacional con galardones como el Óscar a Mejor Fotografía, la Palma de Oro en Cannes o la inclusión en el National Film Registry de Estados Unidos, además de que reúnen a grandes leyendas del cine como Audrey Hepburn, Cary Grant, Vincent Price, Orson Welles, Steve Martin, entre otros quienes dan vida a historias que marcaron época y siguen dejando huella entre los televidentes.

“En LG, buscamos ofrecer experiencias de entretenimiento que conecten con todas las emociones y estilos de vida de nuestros usuarios. Con la llegada de 4Fangs a LG Channels, reforzamos nuestro compromiso de brindar contenidos gratuitos, diversos y de alta calidad, invitando a las audiencias a disfrutar lo mejor del cine de terror desde la comodidad de su hogar”, Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG Electronics México.

