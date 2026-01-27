LG PRESENTA SOLUCIONES DE COMPONENTES PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN ROOFTOPS COMERCIALES EN EXPO AHR 2026

Como fabricante a gran escala de componentes clave para unidades exteriores comerciales, LG Electronics impulsa la eficiencia, la flexibilidad y la simplificación del servicio.

Resumen:

LG Electronics presenta soluciones integrales de componentes de climatización para sistemas de techo comerciales en la feria AHR Expo 2026 en Las Vegas.

La completa gama de productos incluye compresores de espiral, motores EC, ventiladores EC y variadores de frecuencia, todos desarrollados con tecnologías propias de LG.

El modelo de componentes integrados de un único proveedor mejora la compatibilidad del sistema, la fiabilidad y la eficiencia del servicio.

Estas soluciones están diseñadas para cumplir con los próximos estándares de eficiencia energética del Departamento de Energía de Estados Unidos y los requisitos de transición de refrigerantes que entrarán en vigor en 2029.

Las configuraciones flexibles del compresor admiten rangos de capacidad de hasta 70 toneladas y optimizan el rendimiento en condiciones de carga parcial en situaciones reales.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) presentará sus soluciones integrales de componentes para unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para tejados en la feria AHR Expo 2026 en Las Vegas, Nevada, EE. UU., del 2 al 4 de febrero.

La división de componentes de LG ofrece capacidades integradas a través de una completa gama de productos que incluye compresores scroll, motores de conmutación electrónica (EC), ventiladores EC y variadores de frecuencia. Basándose en las tecnologías centrales patentadas de LG, la amplia gama de componentes principales de LG Component Solutions refuerza la posición de la compañía como proveedor líder mundial en la industria de la climatización.

El enfoque de diseño y fabricación integrado verticalmente de LG ofrece soluciones completas de componentes de climatización que mejoran la compatibilidad, la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo de los sistemas. Al adquirir los componentes clave de un único proveedor, los clientes se benefician de un diseño de sistema simplificado y de un mantenimiento y servicio optimizados a través de un único punto de contacto fiable. La gama de productos incluye compresores scroll de gran tamaño, con capacidades de 6 a 27.5 toneladas de refrigeración (TR), junto con motores de ventilador, motores EC y variadores de frecuencia diseñados para una integración eficiente en sistemas de climatización comerciales para tejados.

Las soluciones de componentes avanzados de la compañía se alinean proactivamente con las próximas regulaciones de eficiencia energética y transición de refrigerantes para sistemas de climatización comerciales y residenciales en Norteamérica, que entrarán en vigor en 2029. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha anunciado estándares más estrictos que priorizan las condiciones de funcionamiento en carga parcial en situaciones reales, en lugar de las métricas convencionales de capacidad a plena carga, lo que impulsa cambios fundamentales en el diseño de los productos. LG ofrece una completa gama de componentes comerciales para diferentes tipos de refrigerantes y configuraciones de suministro de energía, manteniendo niveles de capacidad consistentes. Este enfoque proporciona a los clientes una mayor flexibilidad durante la transición y permite la sustitución de equipos sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.

Gracias a sus opciones de configuración flexible en tándem y en trío, los compresores scroll de LG amplían la cobertura de capacidad hasta 70 toneladas. Un diseño en paralelo permite una mayor capacidad y una alta eficiencia a cargas parciales, mientras que la combinación de compresores de velocidad fija y de dos etapas ofrece un rango de capacidad de 12 a 27.5 toneladas, ideal para diversas necesidades de climatización en edificios comerciales.²

Los compresores scroll de velocidad fija de LG incorporan una mayor eficiencia del motor y un diseño de rodamientos optimizado que reduce la fricción, lo que se traduce en un rendimiento fiable. Los compresores scroll de dos etapas brindan mayor flexibilidad al modular la capacidad entre el 67 % y el 100 %,³ manteniendo un rendimiento óptimo ante los cambios en las condiciones de funcionamiento.

Como complemento a su gama de compresores, LG presenta también ventiladores EC de gran tamaño diseñados para una mayor eficiencia y durabilidad. Un diseño estructural optimizado reduce la resistencia al flujo de aire, mientras que la construcción reforzada del ventilador minimiza la pérdida de energía y permite su uso en aplicaciones comerciales exigentes. La tecnología de motor EC patentada de LG mejora aún más la eficiencia, el funcionamiento silencioso y el control inteligente del sistema.

“Nuestras soluciones integrales de componentes permiten a los clientes desarrollar sistemas de climatización comerciales más eficientes y fiables, a la vez que simplifican el servicio y el mantenimiento”, declaró Kim Cheol, director de la división de soluciones de componentes de LG Electronics Home Appliance Solution Company. “Al ofrecer una amplia cartera de componentes clave de un único proveedor de confianza, seguimos impulsando la innovación centrada en el cliente y demostrando nuestro compromiso a largo plazo con soluciones de climatización sostenibles y con visión de futuro”.

Los visitantes de la AHR Expo 2026 podrán explorar soluciones integrales de componentes para unidades de climatización comerciales instaladas en azoteas en el stand de LG Component Solution del 2 al 4 de febrero (# SU234, Centro de Convenciones de Las Vegas), justo al lado del stand de LG Air Conditioning Technologies (# SU223), donde se exhibirán sus últimas innovaciones de productos y una cartera ampliada de soluciones avanzadas de climatización tanto para aplicaciones comerciales como residenciales en Estados Unidos.

# # #

1. Los compresores en tándem o en trío se definen como dos o tres compresores conectados en paralelo que trabajan conjuntamente dentro del mismo sistema de refrigeración o aire acondicionado.

2. Las características, especificaciones y datos de rendimiento del producto se basan en pruebas internas y pueden variar según el entorno de funcionamiento real.

3. El compresor scroll de dos etapas de LG funciona en modo dual: operación de una etapa al 67% aproximadamente para el modo de ahorro de energía en entornos moderados y operación de dos etapas al 100% para el modo de máxima potencia en condiciones de alta demanda. El rendimiento y la eficiencia reales pueden variar según la configuración del sistema, el entorno de instalación y las condiciones de funcionamiento.

Acerca de LG Component Solution Business

LG Electronics Component Solution es un innovador global en componentes para sistemas de climatización y electrodomésticos, que ofrece tecnologías de alta eficiencia y ahorro energético para aplicaciones residenciales y comerciales desde hace más de 60 años. Su cartera de productos abarca desde electrodomésticos hasta sistemas de climatización comerciales a gran escala, ofreciendo soluciones avanzadas de compresores y motores diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Desde que comenzó la producción de motores en 1962, LG Component Solution ha fabricado más de mil millones de compresores y motores en todo el mundo. La división Component Solution opera como parte de LG Electronics Home Appliance Solution Company.

Acerca de LG Electronics Home Appliance Solution Company

LG Home Appliance Solution Company (HS) es líder mundial en electrodomésticos y soluciones inteligentes para el hogar. Gracias a sus tecnologías centrales de vanguardia, la división HS se compromete a mejorar la calidad de vida de los consumidores y a promover la sostenibilidad. La compañía desarrolla soluciones para la cocina y el hogar con un diseño cuidado y, recientemente, ha integrado la División de Robótica de LG para incorporar tecnologías robóticas avanzadas a sus soluciones para el hogar. En conjunto, estos productos ofrecen mayor comodidad, un rendimiento excepcional, un funcionamiento eficiente y soluciones para un estilo de vida sostenible. Para más noticias sobre LG, visite https://www.lg.com/global/newsroom/