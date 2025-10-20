Tecnología, arte y diseño se fusionan en la casa más creativa del año

Ciudad de México, 20 de octubre de 2025. – La innovación y el diseño mexicano se encuentran nuevamente en Design House, el corazón de Design Week México 2025, donde LG Electronics participa como aliado del evento para reinterpretar el concepto de hogar contemporáneo a través de la integración entre tecnología, arte y estilo de vida.

En su 17ª edición, Design Week México (DWM), celebra el talento nacional con una casa intervenida por algunos de los más reconocidos arquitectos e interioristas, llamada Design House bajo el lema “Diseñado en México”, convirtiéndose en el evento más relevante del calendario cultural y creativo de la Ciudad de México. En este marco, LG presenta una experiencia inmersiva que combina la tecnología de vanguardia con la estética del diseño mexicano, transformando los espacios de la Design House en un escaparate de lujo donde la innovación inteligente se vive y se siente.

Los estudios de arquitectura y diseño más reconocidos del país transformaron los espacios de una residencia en Lomas de Chapultepec en un recorrido sensorial donde la tecnología cobra vida.

Espacios que inspiran: el arte de vivir con tecnología

Cada habitación de la Design House 2025 revela un concepto diferente, si bien toda la casa está diseñada bajo el principio de “Diseñado en México, cada espacio tiene su propia esencia inspirada en diferentes aspectos que nos recuerda la magia que hay en cada rincón de nuestro país y de las decoraciones típicas de una casa mexicana.

Entre los proyectos más destacados se encuentran:

Estudio C Cúbica , que presenta una cocina intervenida con el refrigerador LG MoodUP™, cuyas puertas cambian de color y se sincronizan con la música, creando una atmósfera dinámica y emocional. Este espacio se encuentra en el patio de la casa, junto a una fuente folklórica y tradicional de las casas de los tiempos del Porfiriato.

, que presenta una cocina intervenida con el cuyas puertas cambian de color y se sincronizan con la música, creando una atmósfera dinámica y emocional. Este espacio se encuentra en el patio de la casa, junto a una fuente folklórica y tradicional de las casas de los tiempos del Porfiriato. Workshop Studio, que integra Signature Kitchen Suite en la cocina principal de la casa que está inspirada en la corriente brutalista con ese mix mexicano para reinterpretar la experiencia culinaria con elegancia y precisión, mostrando hornos, cavas y parrillas inteligentes diseñadas para los foodies contemporáneos.

Taller Maya y Esrawe Studio , que fusionan diseño artesanal y tecnología sustentable con la línea LG WashTower™ -lavadora y secadora en un solo cuerpo-, destacando la belleza del acero y la eficiencia del espacio. En el espacio de lavandería en la casa vemos remarcado el estilo colonial mexicano con un diseño colorido y con mosaico.

y , que fusionan diseño artesanal y tecnología sustentable con la -lavadora y secadora en un solo cuerpo-, destacando la belleza del acero y la eficiencia del espacio. En el espacio de lavandería en la casa vemos remarcado el estilo colonial mexicano con un diseño colorido y con mosaico. En el área de entretenimiento, LG OLED evo convierte las paredes en lienzos vivos, mientras los bocinas XBOOM acompañan la experiencia con sonido envolvente, integrando arte, música y diseño en perfecta armonía.

Cada espacio rinde homenaje a la creatividad mexicana, al estilo clásico y colonial mexicano reinterpretando materiales locales, iluminación ambiental y texturas naturales con la sofisticación tecnológica que distingue a LG.

Diseño, arte y tecnología con propósito

La colaboración entre LG y Design Week México representa una visión compartida: elevar la experiencia del diseño a través de la innovación responsable.

Cada electrodoméstico de LG y cada pieza Signature Kitchen Suite cumple una función, pero también se integra al entorno como un objeto de deseo, redefiniendo la estética del hogar y el bienestar cotidiano.

“Creemos que el diseño no solo embellece los espacios, sino que mejora la forma en que vivimos. En esta edición de Design Week México, mostramos cómo la tecnología puede inspirar emociones, creatividad y conexión humana”, explicó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

En el corazón de Design House, Life's Good se convierte en el principio rector que moldea cada innovación. Es aquí donde la visión de un futuro más optimista se materializa a través de la estética, la funcionalidad intuitiva y la experiencia de usuario, asegurando que cada producto no solo sea visualmente atractivo, sino que también simplifique y enriquezca la vida diaria. Así, cada diseño es una promesa tangible de que, con LG, la vida es verdaderamente buena.

Compromiso con la sostenibilidad y la comunidad

LG y Design Week México comparten un fuerte compromiso con el diseño socialmente responsable y las acciones climáticas. En este sentido, LG participará activamente en la agenda de sostenibilidad de DWM, destacando la eficiencia energética de sus productos y promoviendo el diálogo sobre el upcycling y la redefinición de espacios de lujo con tecnología consciente.

Una experiencia para vivir

LG México invita al público a visitar Design House y disfrutar de una experiencia inmersiva donde el arte, la tecnología y la innovación se fusionan.

Los visitantes podrán interactuar con los productos, conocer a los creadores detrás de cada intervención y disfrutar de actividades exclusivas y, sorpresas para miembros del programa #LifeGenius.

Acerca de Design Week México

Design Week Mexico es una plataforma que promueve y contribuye a la escena local del diseño. Cada año, a través de su programación, propicia el análisis y la reflexión en torno a retos locales con relevancia global desde la perspectiva del diseño, consolidando a octubre como el mes del diseño en México.

Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es un referente global en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en casi todos los países y más de 74,000 empleados en todo el mundo. Sus cuatro divisiones – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution – generaron en conjunto ingresos globales superiores a 88 billones de KRW en 2024. LG es líder en la fabricación de productos de consumo y comerciales, que incluyen desde televisores, electrodomésticos y soluciones de aire, hasta monitores, componentes y soluciones automotrices. Sus marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ son reconocidas a nivel mundial. Para conocer las últimas noticias, visita www.LGnewsroom.com

