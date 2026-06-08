LG ELECTRONICS CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN SOLUCIONES DE CUIDADO DEL AIRE EN INTERIORES

Resumen de la noticia:

LG Electronics está expandiendo su negocio comercial de soluciones de cuidado del aire en Asia, asegurando contratos B2B para suministrar purificadores de aire y deshumidificadores.

Las soluciones galardonadas de LG incluyen purificadores de aire PuriCare™ con avanzada filtración de múltiples etapas y deshumidificadores de alto desempeño.

Las soluciones de cuidado del aire de LG se implementan en diversos entornos, desde oficinas, instituciones educativas y hospitales, hasta hoteles, edificios residenciales e instalaciones industriales.

Ciudad de México a 08 de junio de 2026 — LG Electronics (LG) está reforzando su liderazgo en el creciente mercado asiático de soluciones para el cuidado del aire al asegurar importantes contratos de suministro con grandes clientes comerciales. Reconocidos mundialmente por su capacidad para ayudar a mejorar la calidad del aire interior, los avanzados productos de cuidado del aire de LG forman una parte clave del portafolio de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de la compañía, que abarca tanto soluciones residenciales como comerciales.

Portafolio Completo de Purificadores de Aire: Desde un Aire Más Limpio hasta una Circulación Optimizada

La línea de purificadores de aire LG PuriCare™ ofrece desempeño premium, conveniencia y tranquilidad, proporcionando una amplia variedad de soluciones diseñadas para diferentes tamaños de habitaciones y entornos. El purificador de aire PuriCare 360° Hit ofrece una efectiva purificación de aire de 360 grados sin importar dónde se coloque dentro de la habitación. Su sistema integrado de detección PM 1.0 monitorea la calidad del aire, mientras que su indicador luminoso codificado por colores permite a los usuarios verificar las condiciones actuales del aire de un vistazo1.

Otro integrante de la familia LG PuriCare, el innovador PuriCare AeroTower combina inteligentemente un purificador de aire, ventilador y calefactor en una sola unidad elegante. La aplicación de un filtro True HEPA de múltiples etapas — probado para capturar el 99.97 por ciento de partículas suspendidas en el aire de hasta 0.3 micrones2 — ayuda a proporcionar un aire más limpio en toda la habitación. También incorpora la tecnología LG UVnano™, que utiliza luz ultravioleta para ayudar a prevenir la formación de bacterias en las aspas del ventilador.

El PuriCare AeroBooster es una solución eficaz para espacios que requieren una circulación de aire más amplia. El AeroBooster utiliza el filtro Aero Series V para atraer contaminantes desde todas las direcciones, ayudando a reducir la presencia de polvo y olores. Sus funciones Dual Airflow y Clean Booster distribuyen aire purificado a través de una amplia área, favoreciendo una circulación más extensa y eficiente en todo el entorno interior.